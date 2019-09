OL - PSG, Aulas : "Notre finale de la Ligue des Champions"

Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, attend avec beaucoup d’excitation le choc de ce dimanche en Ligue 1 contre le PSG.

Ce dimanche, la 6e journée de la , s’achève par une opposition alléchante entre l’Olympique Lyonnais et le PSG. Un grand classique du championnat que les deux équipes abordent avec beaucoup d’appétit.

Vainqueur du Real Madrid en milieu de semaine en C1, Paris aborde ce choc avec le vent en poupe. En revanche, on ne peut pas en dire autant des Rhodaniens, qui n’ont plus connu le succès depuis le 16 aout dernier et leur démonstration de force face à Angers (6-0). Cela ne les empêche pas d’être ambitieux en prévision de ce duel.

« Beaucoup d’angoisse »

Interrogé par Le Parisien, le président Jean-Michel Aulas a avoué qu’il y avait une grosse montagne à franchir, mais lui et ses hommes ne partent pas vaincus d’avance. Loin s’en faut. « C'est un match à grand danger pour nous. Il y a de l'enjeu, donc beaucoup d'angoisse. Mais c'est aussi une opportunité de montrer qu'il n'y a pas que des choses négatives en ce début de saison et de recoller aux équipes de tête », a-t-il confié.

Dans la tribune officielle de Groupama Stadium, JMA pourra accueillir ce dimanche Leonardo. Des retrouvailles dont il se réjouit en raison de la sympathie qu’il a envers le Brésilien : « Ce sera un match beaucoup plus facile pour Paris que celui des filles (sourire). Pour nous, c'est notre finale de avant l'heure. Paris prend une très bonne trajectoire. L'arrivée de Leonardo, un ami, montre que le PSG est en train de s'orienter vers quelque chose d'hypercohérent avec le niveau d'investissement considérable consenti ».

Les deux dernières visites de Paris dans la capitale des Gaules se sont achevées par des défaites 2-1. Aulas signerait probablement tout de suite pour un pareil dénouement ce dimanche.