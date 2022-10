OL : Peter Bosz recadre Rayan Cherki

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a répondu aux demandes de Rayan Cherki souhaitant davantage être titularisé avec Lyon.

A Lyon, le cas Rayan Cherki est une énigme non résolue. Grand espoir du football français, le jeune joueur issu de la formation lyonnaise peine à s'imposer en équipe première malgré le brillant avenir qui lui est promis. S'il a prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec les Gones, le polyvalent attaquant de l'OL n'a pas pour autant bénéficié de plus de temps de jeu en ce début de saison.

Cherki demande à jouer 10

Pourtant, les capacités de Rayan Cherki ne sont pas à discuter, elles sont bien là. En effet, s'il peine à apporter lors de ses entrées en cours de jeu, forçant parfois un peu trop le jeu, Rayan Cherki est performant en équipe de France espoirs. Positionné en numéro 10, le produit de la formation lyonnaise s'est illustré avec deux passes décisives, envoyant un message à son coach en club au passage.

Lyon : Cherki "impatient" de jouer davantage avec Bosz

En zone mixte, Rayan Cherki n'a pas caché qu'il commençait à perdre patience, demandant à avoir sa chance en tant que titulaire et à être fixé à un poste : "Non, je ne pense pas être un joker. Je peux être satisfait mais il faudrait que je puisse réaliser ça sur quatre-vingt-dix minutes. J'espère qu'en club je pourrai le faire. J'essaie de faire le maximum pour montrer que je mérite une place de titulaire.

Bosz pas prêt à céder à la pression du public

Mon heure viendra à un moment, je le sais, je suis patient, même si l'impatience commence à se faire ressentir. (...) Tout le monde sait que mon poste préféré est numéro 10. Mais depuis que je suis professionnel, j'ai joué partout ! À gauche, à droite, en numéro 9... Sans jamais me fixer durablement. En meneur, j'ai mes repères depuis que je suis petit, je sais comment me positionner, comment attaquer et comment défendre", a conclu l'ailier des Gones.

France : Bruno Genesio ouvre la porte pour entraîner les Bleus

En conférence de presse, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a répondu à son jeune joueur, ne lui promettant pas davantage de titularisations : "Je sais qu'il est très populaire. C'est super pour les supporters et pour Rayan. Mais je regarde avec qui et comment on peut gagner les matches. Si je pense que c'est avec lui, il jouera. Si je pense que c'est avec un autre qu'on a plus de chances, ce sera un autre".

"Mais je sais qu'il est très populaire. (...) Il a des qualités vraiment spécifiques, dont les passes décisives. C'est un mec qui a les deux pieds, il peut faire la différence de cette manière. Il n'est pas seulement décisif avec l'équipe de France, mais aussi avec nous. Je connais ses qualités. Jusque-là, il était remplaçant, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas", a conclu Peter Bosz.