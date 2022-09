France : Bruno Genesio ouvre la porte pour entraîner les Bleus

L'entraîneur du Stade Rennais a admis qu'il rêve d'entraîner l'équipe de France à l'avenir.

Didier Deschamps sera-t-il toujours le sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde 2022 ? Aujourd'hui, personne ne peut l'affirmer puisque son sort dépendra du parcours de l'équipe de France au Qatar. En attendant, beaucoup poussent pour que Zinedine Zidane prenne la succession de son ancien capitaine chez les Bleus. Le poste de sélectionneur de l'équipe de France fait bien évidemment rêver. Qui n'ambitionne pas de représenter son pays et de diriger cette très belle génération composée de Mbappé, Dembélé, Benzema, Lloris et bien d'autres. Au micro de RMC, Bruno Genesio n'a pas caché qu'il aimerait bien un jour occuper ce poste.

"Je me sens capable d'entraîner l'équipe de France"

"D’abord il y a un sélectionneur qui est en place. Honnêtement, moi j’aime l’équipe de France, ils ont tout pour défendre leur titre et gagner de nouveau une Coupe du monde, avec un sélectionneur qui a un palmarès... il n’y a pas assez de place pour en parler. Il faut leur faire confiance et être derrière, eux, c’est surtout ça qui est important. C’est vrai qu’il y a une passe un peu plus difficile, mais avec beaucoup de blessés. Il faut être confiant pour la Coupe du monde", a analysé Bruno Genesio.

"À l’avenir, moi je me sens capable. Je me sens capable d’entraîner dans un très grand club, je me sens capable de prendre une sélection. Mais aujourd’hui l’équipe de France est l’une des plus grosses nations au monde. On sait tous que ça demande d’autres arguments que simplement de s’en sentir capable", a ajouté l'entraîneur du Stade Rennais.

"J'ai tourné la page de Lyon"

Bruno Genesio a encensé certains de ses homologues, assurant qu'il n'avait aucun grief envers les entraîneurs étrangers en Ligue 1 : "Je trouve que c’est très bien que Christophe soit à la tête du PSG. Et je le répète pour que ce soit bien clair: je n’ai pas de grief contre les entraîneurs étrangers. Au contraire, il y en a plein avec qui j’ai de très bonnes relations. Je pense qu’il y a de très bons entraîneurs étrangers. Il y a aussi de très bons entraîneurs français, Christophe en fait partie. Franck Haise montre aussi depuis quelques saisons à Lens que c’est un très bon entraîneur".

L'entraîneur du Stade Rennais en a profité pour revenir sur ses critiques à l'encontre de Peter Bosz et de son bilan à Lyon, le comparant au sien et aux critiques qu'il a reçu de son temps dans le Rhône : "Je veux mettre les choses au clair: ce n’est en aucun cas une attaque sur le coach (Peter Bosz), que je respecte et que j’apprécie beaucoup, puisqu’on a discuté longuement après les matchs. Ce n’est absolument pas une attaque contre le coach ou quoi que ce soit contre l’Olympique Lyonnais."

"J’ai tourné la page de Lyon, je le dis souvent d’ailleurs. Je suis resté trois ans et demi, j’y ai fait de bonnes choses. J’ai encore récemment dit dans une interview qu’à Rennes on me parle souvent des très mauvais moments que j’ai passé à Lyon. Mais moi, ce que je retiens, c’est tous les bons moments que j’y ai passés sportivement, toutes les personnes qui m’ont aidé dans mon staff, chez les dirigeants et absolument pas le reste. Mais je sais que je n’y retournerai pas", a conclu Bruno Genesio.