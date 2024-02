OL - OM, Gattuso met la pression sur ses joueurs

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, a mis la pression sur ses joueurs avant l’Olympico, dimanche.

L’Olympique de Marseille affronte son homologue, Lyonnais, dimanche, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Etant en avance au classement, l’OM (7e, 29pts) se présente avec plus de confiance contrairement à l’OL (16e, 16pts), qui traine toujours en bas du classement. Toutefois, Gennaro Gattuso an prévenu ses joueurs contre un excès de confiance.

Gattuso modeste avant d’affronter l’OL

Gattuso a déjà battu l’OL cette saison. Le 06 décembre dernier lors du match reporté de la 10e journée de Ligue 1, l’OM avait corrigé Lyon (3-0) devant son public. Cette fois-ci, c’est Marseille qui se déplace sur la pelouse de l’OL, sans ses supporters. Le club rhodanien étant toujours à la traine, il serait logique de voir l’OM remporter l’Olympico pour la deuxième fois cette saison. Mais Gennaro Gattuso refuse de s’emballer et prévient ses joueurs qu’il ne faudrait pas « regarder le classement ».

« Contre l'Olympique Lyonnais, il ne faut pas regarder le classement, honnêtement. C'est toujours un match particulier, un match un peu piège, où la partie émotionnelle est très forte aussi, que ce soit pour leurs supporters comme pour les nôtres. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui arrive avec de nombreuses recrues, un visage complètement différent, avec beaucoup de potentiel et de valeur. Donc voilà, même si c'est une équipe qui traverse un moment un peu difficile, c'est une équipe qui peut toujours te mettre en difficulté », lance le Transalpin.

Gattuso content de récupérer ses internationaux

L’un des facteurs qui pourrait favoriser une probable victoire marseillaise, c’est le retour des internationaux. Ces derniers, éliminés de la CAN 2023, sont tous de retour au club à l’exception de Chancel Mbemba, qualifié en demi-finale avec la RD Congo. Un soulagement pour Gennaro Gattuso qui avait passé de dures journées sans ses internationaux.

« 40 jours à entraîner 10-11 joueurs, cela augmente le stress. Et quand on vit des coups durs comme contre Rennes, cela fait des longues journées. On a des recrues avec de l’enthousiasme. C’étaient 40 jours difficiles avec des joueurs qui ont joué avec des problèmes. Ils n’auraient probablement pas joué s’il y avait eu des joueurs sur le banc. Et là maintenant on a, comme vous l'avez dit, des nouvelles recrues, des joueurs nouveaux qui sont là pour nous donner un coup de main, qui apportent de l'enthousiasme », a confié le technicien italien.