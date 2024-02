Lyon - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais reçoit son homologue marseillais, dimanche, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1 de France. Les dernières infos ici.

Ouvertes depuis vendredi, les portes de la 20e journée de Ligue 1 de France vont se refermer, ce dimanche. En effet, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille seront au duel au Groupama Stadium pour le deuxième Olympico de la saison. Le premier avait connu la victoire des Phocéens (3-0) à l’Orange Vélodrome.

OL - OM, la vengeance en vue pour les Gones

Après le match aller qui a connu des incidents avant d’être finalement joué le 6 décembre dernier, l’Olympique Lyonnais dresse le tapis à l’OM au Groupama Stadium, dimanche. Battu par Rennes lors de la 19e journée (2-3), Lyon vise sa première victoire pour l’année civile. Les Gones devraient éviter une deuxième défaite à domicile pour démarrer 2024 après en avoir déjà fait de même en 2023. Avant cela, les Rhodaniens n’avaient commencé une année civile par 2 revers sur leurs terres qu’en 1970.

S'abonner à Amazon Prime Video dès aujourd'hui

Corrigé par Gattuso et les siens (3-0), le 6 décembre dernier pour son premier match à la tête de l’OL, Pierre Sage a une revanche à prendre ce dimanche. Non seulement cela, Lyon a perdu chacun de ses 3 derniers matchs contre Marseille en Ligue 1, soit autant que lors de ses 27 précédents (12 victoires, 12 nuls) – il s’agit de la plus longue série de défaites de l’histoire de l’OL face à cet adversaire en championnat. Mais l’OL ne s’est jamais incliné 2 fois de suite à domicile contre l’OM dans l’élite.

De son côté, l’Olympique de Marseille tentera de décrocher sa première victoire de l’année civile en championnat après son match nul frustrant contre l’AS Monaco (2-2) lors de la précédente journée. Mais Gattuso et ses hommes ont de quoi s’inquiéter pour ce déplacement. Puisque Marseille est la seule équipe à ne compter aucun clean sheet à l’extérieur en Ligue 1 cette saison (16 buts concédés en 9 matches, 1.8 par rencontre) et a d’ailleurs encaissé au moins un but lors de chacun de ses 13 derniers déplacements dans l’élite. L’OM n’a remporté qu’une de ses 12 dernières rencontres à l’extérieur en Ligue 1 (4 nuls, 7 défaites), après avoir gagné 9 des 10 précédentes.

Horaire et lieu du match

Lyon – Marseille

20e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 20h45 française

Les compos probables du match Lyon - Marseille

Lyon : Lopes - Mata, Lovren, O'Brien, Henrique - Tolisso, Caqueret, Cherki - Nuamah, Lacazette, Fofana

Marseille : Lopez - Clauss, Meïté, Gigot, Balerdi, Merlin - Kondogbia, Veretout, Harit - Aubameyang, Moumbagna

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - Marseille

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 4 février 2024 à partir de 20h45 sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.