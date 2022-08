OL : Nicolas Tagliafico envoie un message au PSG

Le latéral argentin est revenu sur son délai de réflexion pour choisir l'OL et a envoyé un message au PSG.

Avec deux victoires en deux matches (le match contre Lorient ayant été reporté), l'Olympique Lyonnais a réussi son début de saison et peut se montrer ambitieux en Ligue 1 cette année. Avec un bon recrutement et le retour d'anciens cadres, l'OL se met à rêver, à l'image de Nicolas Tagliafico, arrivé cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam. Dans une interview accordée à Le Progrès, le latéral argentin a envoyé un message au PSG qu'il ne considère pas comme imbattable.

"Le PSG n'est pas inaccessible"

"Inaccessible ? Non. Bien sûr, on voit tous leur grande qualité, mais il y a deux ans, ils n’ont pas été champions. Je sais que contre Paris, on sera à 120 % tous, on va tout donner, mais les parties-clés sont celles que l’on joue contre d’autres équipes. Si on est fort sur les matches comme ceux qu’on vient de gagner, on prendra des points. On va avancer pas à pas", a analysé Nicolas Tagliafico.

Lyon-Troyes (4-1) : l'OL régale face à l'ESTAC

Demi-finaliste de la Ligue des champions avec l'Ajax Amsterdam il y a quelques saisons, le latéral gauche argentin est optimiste face à l'effectif rhodanien : "Dans notre équipe, il y a des jeunes qui auront un bel avenir et des joueurs d’expérience, c’est un bon mix. Ça me rappelle un peu quand je suis arrivé à l’Ajax, on avait réussi à former une belle équipe."

"Cherki est un diamant à polir"

Recruté cet été par l'Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico a mis plusieurs semaines avant de signer son contrat. Entre le moment où son nom a été évoqué dans le Rhone et sa signature définitive, l'Argentin a pris le temps pour réfléchir à son choix et a expliqué ses raisons : "C’était une décision compliquée, parce qu’il y avait d’autres options, mais aussi parce que je laissais un club où j’ai passé 4 ans et demi, où j’étais très bien.

OL - Cherki : "Tout ce que j'ai vécu me servira pour la suite"

"Mais j’étais dans une zone de confort à l’Ajax, je voulais en sortir, connaître une équipe et un championnat différents, vivre un autre défi. L’absence de coupe d’Europe m’a fait hésiter, évidemment, mais ça me donnait aussi l’opportunité de tout donner pour aider ma nouvelle équipe à se qualifier de nouveau pour l’Europe. C’est fondamental pour l’OL", a ajouté l'Argentin.

Enfin, il a adoubé la jeune pépite du club lyonnais, Rayan Cherki qui vient de prolonger jusqu'en 2024 : "Rayan (Cherki) est un grand joueur, mais très individualiste. C’est normal en même temps, il est jeune et veut devenir une étoile dans le futur. C'est aussi mon rôle de l'aider, et aussi celui de Corentin ou Alexandre, de lui montrer l'intérêt de jouer en équipe. Ces diamants, il faut les polir. Il y a beaucoup de bons jeunes à l’OL. Malo (Gusto) est aussi très fort. J’ai lu dans un journal que Lyon a la meilleure académie du pays et ça me stimule aussi. S’il y a du talent, avec discipline et ordre, il y a de grandes choses au bout".