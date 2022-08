Lyon-Troyes (4-1) : l'OL régale face à l'ESTAC

L'OL s'est largement imposé face à Troyes (4-1) en ouverture de la 3e journée de Ligue 1.

La semaine dernière, l'Olympique Lyonnais n'avait pu jouer à Lorient en raison du mauvais état de la pelouse du Moustoir.

On restait donc sur OL victorieux d'une courte tête face l'AC Ajaccio lors de la première journée (2-1) et on avait hâte de voir si les hommes de Peter Bosz allaient à nouveau s'imposer au Parc OL. La réponse est positive puisque les Lyonnais ont battu les Troyens sur le score de 4 buts à 1, offrant un beau spectacle à leurs supporters.

La boulette de Rami

L'entame de match de l'OL était d'ailleurs idéale puisque Lacazette ouvrait le score dès la 3e minute de jeu en profitant d'une passe en retrait totalement manquée d'Adil Rami, le défenseur troyen…

Malgré cette erreur, Troyes se remettait vite dans le match. Peu après le quart d'heure de jeu, Nicolas Tagliafico sauvait devant sa ligne un centre de Yasser Larouci qui s'était infiltré dans la défense lyonnaise.

En revanche, quelques minutes plus tard, Tagliafico se rendait coupable d'une faute dans la surface sur Thierno Baldé. Florian Tardieu transformait la sentence en force et égalisait (39e).

Tout était à refaire pour l'OL et Lacazette, d'une frappe du droit, faisait briller Gauthier Gallon, le portier de l'ESTAC, juste avant la pause (42e).

L'OL assomme Troyes en trois minutes

Au retour des vestiaires, l'OL reprenait à cent à l'heure et faisait exploser Troyes en… trois minutes. C'est d'abord Tagliafico, oublié par la défense de l'ESTAC qui ajustait Gallon après avoir bénéficié d'une passe acrobatique de Tetê (46e).

Dans la foulée, Tetê profitait d'un ballon mal renvoyé par Gallon après une frappe de Paqueta pour pousser le ballon, de la tête, au fond des filets (49e).

Tetê : une passe décisive et un doublé

Groggy, Troyes perdait le fil du match. Gallon sauvait les siens une première fois devant Toko-Ekambi (53e) mais ne pouvait rien face à Tetê, intenable, qui dribblait deux joueurs avant de le tromper (75e).

Lacazette (parade de Gallon, 85e) et Charki (transversale, 90e) manquaient d'alourdir l'addition en fin de match.

Avec ce succès, son deuxième en deux matches, l'OL compte six points et revient à hauteur du PSG qui jouera dimanche soir à Lille. Quant aux Troyes, ils sont derniers avec 0 point puisqu'ils ont perdu tous leurs matches…