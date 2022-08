OL - Cherki : "Tout ce que j'ai vécu me servira pour la suite"

Le jeune milieu offensif lyonnais a prolongé son contrat jusqu'en 2024 sur les bords du Rhône, avec l'espoir de s'y imposer.

L'avenir de Rayan Cherki se dessine un peu plus. En fin de contrat à l'issue de la saison, le jeune rhodanien a prolongé d'une saison, soit jusqu'en juin 2024, avec son club formateur.

"On sait que le monde pro est très compliqué"

Une décision sur laquelle il s'est exprimé pour L'Equipe : "C'était important pour moi de prolonger l'aventure dans le club de ma ville, car je n'ai pas encore fait tout ce que j'ai envie de faire ici. Je pense que l'avenir nous réserve de belles choses", a-t-il assuré.

Blessé toute la deuxième partie de saison, celui qui était annoncé comme un grand espoir du football français n'a pas encore montré l'étendue de son talent.

"On sait très bien que le monde pro est très, très compliqué. Après, on sait très bien qu'il y a des hauts et des bas dans toutes les carrières", relativise-t-il.

"Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent me servira pour la suite. Bien sûr, il y a toujours une forme d'impatience car on veut tous jouer et prendre du plaisir, mais ça aussi ça me fait grandir tous les jours. Jusqu'à présent tout n'a pas toujours été très bien réalisé de ma part, mais tout cela va me servir."

"On échange beaucoup avec Lacazette et Tolisso"

Entré en jeu quelques instants seulement lors des deux premières journées de l'OL, le jeune homme de 19 ans ne veut surtout pas se précipiter.

"Je prends mon temps, je reviens de blessure et je pense que c'est important de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avant.

"Cette absence m'a énormément servi sur le plan mental mais aussi sur le plan physique. J'espère pouvoir jouer le maximum pour montrer que j'ai ma place à l'OL."

Pour cela, il pourra compter sur le soutien des cadres, parmi lesquels Alexandre Lacazette, de retour au club : "Forcément ! Lui et Tolisso ont déjà marqué l'histoire du club.

"Le fait qu'ils soient revenus, c'est une très bonne chose, car ils nous encadrent et ils vont nous permettre d'aller le plus loin possible. On discute beaucoup et on échange sur mes qualités et mes défauts."