OL – Monaco : Lyon domine Monaco et sacre le PSG (3-2)

Lyon et Monaco s’affrontaient dimanche pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Score final, 3-2

L’Olympique Lyonnais recevait l’AS Monaco dimanche à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Dans un choc qui aura tenu toutes ses promesses, c’est l’OL qui s’en sort vainqueur et offre le titre au PSG.

Surpris, l’OL renverse Monaco

Il fallait être présent très tôt au Groupa Stadium ce soir. Les choses sont en effet, laissées très vite avec un premier but après…22 secondes de jeu. C’est Wissam Ben Yedder qui lançait les hostilités dès le coup d’envoi en concluant un centre d’Akliouche (0-1, 1e). Un but qui surprenait les Gones au point de les déconcentrer puisqu’ils encaissaient un nouveau but après le premier quart d’heure. Mais le but de Folarin Balogun fut refusé pour un hors-jeu (15e).

Les Monégasques faisaient passer une nouvelle frayeur sur les buts lyonnais avec une frappe de Youssouf Fofana qui trouvait Anthony Lopes sur la trajectoire (20e). Cela aura pour don de réveiller les Gones qui égalisaient sur leur première offensive grâce à Alexandre Lacazette (1-1, 23e). L’OL prenait même l’avantage juste après un but de Said Benrahma (2-1, 26e). Revigorés, ce sont les Gones qui dictaient le rythme du reste de la première mi-temps qui se terminait sur ce score.

Lyon en mission pour le PSG

En seconde période, c’est l’OL qui se montrait dangereux en premier avec une tête de Lacazette qui filait au dessus (54e). Monaco répondait avec Fofana qui butait encore sur Lopes (56e). Dans la foulée, Benrahma allumait Majecki qui répondait aussi à Lopes avec un excellent arrêt (59e). L’ASM aura finalement le dernier mot avec Ben Yedder qui remettait les pendules à l’heure sur un centre de Fofana (2-2e, 61e). Le Français manquait de peu de redonner l’avantage à Monaco sur l’action suivante mais sa frappe ne trouvait le cadre (63e). L’OL ressortait et Rayan Cherki tentait également sa chance mais voyait sa frappe passer près des buts de Majecki (66e). Monaco pensait prendre enfin l’avantage sur un nouveau but de Ben Yedder mais c’était encore refusé pour un hors-jeu (78e).

Cet honneur revenait finalement à l’OL qui plantait un troisième but grâce à Malick Fofana (3-2, 84e). Les Gones auraient même pu corser l’addition si Lacazette ne touchait pas le poteau juste après (87e). L’OL conservait bien cet avantage jusqu’au coup de sifflet final et remonte à la 7e place avec 44 points. En plus, cette victoire des Gones valide le titre de champion du PSG qui remporte son 12e sacre. De son côté, Monaco (2e, 58pts) reste dauphin mais est désormais sous la pression de Brest (3e, 56pts).