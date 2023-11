OL – Metz : L’énorme aveu de Maxence Caqueret

L’OL a concédé un match nul face à Metz ce dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1 (1-1). Un résultat décevant pour Maxence Caqueret.

Lyon défiait ce dimanche le FC Metz à l’occasion de la onzième journée de Ligue 1. Pour leur retour sur les terrains après les incidents de Marseille, les Gones ont fait match nul avec les Messins (1-1). Maxence Caqueret, très déçu, s’est exprimé au micro de Prime Video à la fin du match.

La grande déception de Maxence Caqueret

Maxence Caqueret n’est pas du tout satisfait. Le Français était très mécontent après la rencontre. « J’ai plus de déception que de satisfaction, lance le Français. On a dominé pendant une grande partie du match. Même si on ne se procure pas assez d’occasions mais il y avait forcément la place pour gagner ce match. Il faut que l’on corrige. Sans marquer de buts, on ne peut pas remonter. Le système a changé en cours de match », a déclaré Maxence Caqueret à nos confrères de Prime Video.

Caqueret ne pensait jamais vivre ça

Lyon est dans une très mauvaise posture. Derniers de Ligue 1 avec seulement 4 points, les Gones filent tout droit vers une relégation en Ligue 2. C’est une situation nouvelle pour Maxence Caqueret. « En première période, j’étais plus un playmaker. J’ai eu deux rôles différents. Il y a eu un manque de mouvements et c’est ce qui nous a porté défaut aujourd’hui. C’est sûr que je n’ai jamais connu ça et je ne pensais jamais vivre ça. On y est. On a un objectif de remonter petit à petit. L’équipe est prête à ça. On sait que l’on ne vise pas la Coupe d’Europe. il faudra travailler plus, même si c’est facile à dire, et de gagner nos matches », reconnaît-il, dépité.