OL – Metz : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais et le FC Metz sont au duel ce dimanche pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après n’avoir pas pu disputer le match de la précédente journée en raison des incidents survenus à Marseille, l’Olympique Lyonnais reçoit ce weekend la formation du FC Metz dans le cadre de la 11e journée. C’est un duel du bas de tableau entre Olympiens et Messins.

Lyon poursuit toujours le même objectif

Hôte du FC Metz, l’Olympique Lyonnais accueille le FC Metz dans le but de prendre les trois points en bloc, significatifs de sa première victoire de la saison. Lanterne rouge de la Ligue 1 avec seulement trois points au compteur, l’OL vit une période compliquée avec notamment les récentes révélations de Jérôme Rothen sur le club. Ceci après la nouvelle défaite lors de leur dernière défaite à domicile contre Clermont Foot (1-2), qui a fait chuter les Gones à la dernière place.

De son côté, le FC Metz (16e, 9 points), qui travers un début de saison aussi compliqué, va tenter de remporter sa troisième victoire de la saison en Ligue 1 au Groupama Stadium. Depuis le début de la saison, les hommes de László Bölöni comptent deux victoires, trois matchs nuls et cinq défaites.

Horaire et lieu du match

OL – Metz

11e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 13h française

Les équipes probables du OL – Metz

OL: Lopes – Tagliafico, Lovren, Diomandé, Mata – Diawara, Akouokou, Caqueret – Baldé, Lacazette, Jeffinho

Metz: Oukidja – Udol, Herelle, Traoré, Colin – Camara, Nduquidi – Jallow, Asoro, Van Den Kerkhof – Tetteh

Sur quelle chaîne suivre le match OL – Metz

La rencontre entre l’OL et le FC Metz sera à suivre ce dimanche 05 novembre 2023 à partir de 13h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.