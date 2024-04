OL, Malick Fofana raconte son premier but en Ligue 1 contre Nantes

Buteur lors du match en déplacement contre le FC Nantes, Malick Fofana est revenu sur son but, qui a donné l’avantage à l’OL.

L’Olympique Lyonnais réalise une saison incroyable. Au bord du gouffre pendant plusieurs semaines dès le début de la campagne, le club rhodanien a retrouvé ses esprits depuis que Pierre Sage a pris les commandes de l’OL en main. Ce dimanche, lors du match en clôture de la 28e journée, les Gones ont renversé le FC Nantes (1-3), qui menait le score juste après le premier quart d’heure de jeu.

Fofana croit encore à une place en Europe

Entré en jeu à la 74e minute en remplacement d’Ernest Nuamah, Malick Fofana s’est montré très décisif pour l’Olympique Lyonnais, qui était quand même mené depuis la 16e minute. S’il s’est illustré sur son premier ballon touché qui a conduit Alexandre Lacazette à égaliser pour l’OL (75e), le jeune attaquant belge a réussi à donner l’avantage aux Gones (77e), inscrivant ainsi son premier but en Ligue 1 cette saison. Après la victoire (1-3) de Lyon, le joueur de 19 ans raconte son but et croit à une place en Europe pour le club rhodanien.

« Ouais enfin (pour mon premier but (Ndlr), je suis très content surtout pour les trois points. C’est très important. Je suis content pour le but. On sait que tout le monde a des qualités, on croit en tout le monde : ceux qui commencent et ceux qui vont rentrer. On a bien fait. (…) J’aime bien tirer premier poteau et j’ai vu le gardien, donc j’ai tiré là. L’Europe ? Je pense que c’est un objectif. Mes deux premières semaines ont été bonnes, puis j’ai joué. Tout le monde me donne des conseils, m’aide. Ce n’est pas le même niveau que la Belgique, mais je m’adapte », a déclaré Fofana au micro de Prime Video.

L'article continue ci-dessous

L’OL « mérite cette victoire », selon Nemanja Matic

Même s’il n’a pas été décisif dimanche soir à Nantes, Nemanja Matic a livré une copie satisfaisante contre les Canaris. Même s’il estime que le groupe a bien joué, l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais admet au micro de Prime Video que les Gones ont connu des difficultés lors de cette rencontre en clôture de la 28e journée.

« En tant qu’équipe, on joue bien notre match. En première période, on a eu quelques problèmes, mais on n’était pas assez concentrés, on attaque autour de la surface, on a eu de bonnes opportunités mais on n’a pas donné assez d’énergie pour les terminer. On a fait beaucoup mieux en seconde période. On mérite cette victoire. L’Europe ? Oui bien sûr, c’est le football. Quand je suis arrivé, on était à une mauvaise position, mais Lyon est un club qui mérite mieux. On le savait, on a travaillé fort, jour après jour. J’étais positif, depuis le premier entraînement, j’ai vu qu’on avait de la qualité et que l’équipe devait avoir plus de stabilité, de confiance. Ce que l’on fait en ce moment, ça nous donne beaucoup de confiance en tant qu’équipe et tout ça nous amène à avoir de bons résultats. Le côté positif est plus fort que le négatif », a déclaré Matic après la victoire.