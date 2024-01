OFFICIEL, l’OL signe sa cinquième recrue hivernale

C’est fait. L’Olympique Lyonnais vient d’officialiser sa cinquième recrue hivernale.

La cinquième recrue hivernale de l’Olympique Lyonnais est là. Le club rhodanien, après avoir officialisé les venues de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana et Gift Orban, vient d’annoncer la signature d’une nouvelle recrue.

Nemanja Matic est Gone

Comme annoncé cette semaine par nos soins, Nemanja Matic sera Lyonnais pour le reste de la saison. Le milieu de terrain du Stade Rennais vient de débarquer au club rhodanien pour une nouvelle aventure. L’annonce a été faite, ce samedi 27 janvier 2024, par l’Olympique Lyonnais et le club Rouge et Noir à travers leur compte officiel X, anciennement Twitter. Le Serbe a signé jusqu’en 2026 avec les Gones.

« Nemanja Matić transféré à Lyon. Le Stade Rennais F.C. et l’Olympique Lyonnais ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain Nemanja Matić qui était engagé avec le SRFC jusqu’en 2025 », a indiqué le Stade Rennais dans un communiqué.

Pour sa part, l’Olympique Lyonnais, dans un bref message assorti d’une vidéo de 53 secondes, annonce la signature de son nouveau milieu de terrain. « Bienvenue Nemanja », a simplement écrit l’OL, avant d’ajouter. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’international serbe, Nemanja Matić, en provenance du Stade Rennais, jusqu’au 30 juin 2026. Le montant du transfert s’élève à 2,6 M€ », a précisé le club olympien sur son site.

Rappelons que cette saison, Nemanja Matic a disputé un total de 19 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir. Sur l’ensemble, l’ancien de Manchester United et de l’AS Roma a délivré deux passes décisives.

Matic et Rennes, le courant ne passait pas

Nemanja Matic ne faisait plus partie des plans futurs du Stade Rennais. Le milieu de terrain de 35 ans et son club ne parlaient plus d’une même voix depuis plusieurs semaines, alors qu’il n’a signé dans le club breton que l’été dernier. L'ancien milieu de Manchester United, qui n’était pas heureux en Bretagne et qui estime que certaines promesses hors football n'ont pas été tenues (notamment concernant la scolarité de ses enfants), avait débuté un bras de fer avec le Stade Rennais.

Bien que les deux parties se sont finalement vues récemment lors d'une réunion d'explications, celle-ci n'avait pas pu faire changer d'avis l’international milieu défensif serbe (48 capes, 2 buts), qui est déterminé à quitter le club breton cet hiver. Ce qu’il a fini par faire en rejoignant Lyon où il a déjà inscrit ses enfants dans une école internationale.