OL, le gros soutien à Nemanja Matic avant Rennes

Rennes vs Lyon

Ancien joueur de Rennes, Nemanja Matic retourne dans le club Rouge et Noir ce dimanche pour les débuts de l’OL en Ligue 1.

Pour son premier match de la saison en Ligue 1 pour la nouvelle saison, l’Olympique Lyonnais sera en déplacement au Roazhon Park, dimanche, pour défier le Stade Rennais FC. En prélude à ce choc, l’ancien joueur du club nordiste, Nemanja Matic, reçoit un soutien fort de la part de l’OL pour son retour à Rennes.

Matic et Rennes, un divorce brutal

Ancien milieu défensif de Manchester United, Nemanja Matic a rejoint le Stade Rennais à l’été 2023 en provenance de l’AS Roma. Mais l’aventure dans le club nordiste ne s’était pas déroulée comme le souhaitait l’international serbe. En effet, au bout de quelques mois, le joueur a demandé à quitter le club, car selon lui, certaines promesses faites par Rennes, n’ont pas été tenues.

Si Rennes s’était premièrement opposé à son départ, le club a fini par céder à la suite de l’obstination du Serbe. Alors, Nemanja Matic a officiellement signé en faveur de l’OL lors du dernier mercato hivernal. Il a largement contribué à la seconde partie de la saison réussie des Gones dans l’entrejeu, d’où une qualification pour l’Europe alors que le club rhodanien occupait les derniers rangs du championnat.

Tolisso et Sage à la rescousse de Matic

Quelques mois après son départ de Rennes, Nemanja Matic va y retourner ce dimanche à l’occasion de la première journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et les Rouge et Noir. En conférence de presse avant ce match, Corentin Tolisso et le coach des Gones, Pierre Sage, ont évoqué l’accueil difficile qui serait réservé à l’ancien milieu de terrain des Blues de Chelsea par les supporters rennais.

« Nemanja a de l’expérience, je ne me fais pas de soucis sur son accueil à Rennes. Il a apprécié ses 6 mois à Rennes. Même si les supporters lui en veulent, il saura faire abstraction de ça, je suis sûr qu’il fera un bon match et qu’il sera à 100 % », a déclaré le milieu central français.

« Je pense que l’accueil que réservent les supporters rennais à Nemanja va le stimuler. Il n’a aucune animosité envers Rennes et il a la classe et l’expérience pour passer au-dessus de ces choses-là. C’est un compétiteur d’expérience et il est au-dessus de ces “petits” problèmes, au vu de ce qu’il a vécu dans son enfance », indique pour sa part, Pierre Sage, coach de l’OL.