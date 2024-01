Mercato : Enfin, une cible improbable arrive à l'OL

Bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, qui va boucler le transfert d’une piste improbable.

A la recherche de renforts offensifs, notamment dans l’entrejeu, le club rhodanien a ciblé un milieu de terrain évoluant en Ligue 1 de France. Le club septuple champion de France veut en effet s’offrir le milieu expérimenté des Rouge et Noir du Stade Rennais, Nemanja Matic, pour ce mercato hivernal. Quelques détails à régler et le joueur sera Olympien.

Matic et Rennes, le torchon brûle

Nemanja Matic ne fait plus partie des plans futurs du Stade Rennais. Le milieu de terrain de 35 ans et son club ne parlent plus d’une même voix depuis plusieurs semaines, alors qu’il n’a signé dans le club breton que l’été dernier. L'ancien milieu de Manchester United, qui n’est pas heureux en Bretagne et qui estime que certaines promesses hors football n'ont pas été tenues (notamment concernant la scolarité de ses enfants), a débuté un bras de fer avec le Stade Rennais.

A en croire les informations de RMC Sport, les deux parties se sont finalement vues lors d'une réunion d'explications. Mais ladite réunion n'a pas pu faire changer d'avis le joueur, qui est déterminé à quitter le club breton cet hiver.

Matic plus proche de l’OL

Alors qu’il est dans le viseur de Fulham en Premier League anglaise, le milieu de terrain serbe a été récemment proposé à la Juventus Turin et à l’AC Milan par son entourage. Mais le joueur veut jouer pour Lyon, où il a déjà inscrit ses enfants dans une école internationale.

Selon RMC Sport, Nemanja Matic, qui tiendrait déjà un accord avec l’Olympique Lyonnais, ne devrait pas tarder à signer. Le média indique que l’affaire pourrait se conclure avec un contrat de deux ans et demi pour le joueur de 35 ans. Alors que le joueur veut l’OL, le Besiktas fait son apparition dans le dossier ces dernières heures et souhaitait conclure un accord rapide avec Rennes.