OL, les propos énigmatiques de Pierre Sage sur les droits TV

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, s’est exprimé vendredi, sur la crise autour des droits TV de la Ligue 1.

Après deux mois de pause, la Ligue 1 fait son retour ce vendredi avec un Le Havre – PSG en ouverture. Mais à quelques heures du coup d’envoi de la campagne 2024-2025, la diffusion du championnat français continue de faire grincer des dents dans l’Hexagone. Ce qui a même suscité la réaction de l’entraineur de l’OL, Pierre Sage, plus tôt dans la journée.

La déception de Pierre Sage pour l’intérêt accordé à la Ligue 1

Après plusieurs semaines de négociations, ce sont BeIN Sports et DAZN qui ont finalement acquis les droits TV de la Ligue cette saison. Si les deux groupes vont se partager les matchs, la diffusion revient à un prix jugé exorbitant (45 euros par mois soit 540 euros annuels, ndlr) par les consommateurs qui s’en offusquent. De son côté, Pierre Sage est déçu de constater que les consommateurs n’ont plus assez d’intérêt pour la Ligue 1.

« C’est un peu triste que notre championnat ne soit pas, aujourd’hui, valorisé à la hauteur des initiatives prises par pas mal de coachs. Notamment sur la saison dernière où il y a vraiment eu des matchs spectaculaires et des matchs agréables à regarder avec beaucoup de buts je pense », se désole le coach de l’OL.

Pierre Sage relativise pour la cherté de l’abonnement

Les consommateurs s’offusquent de la cherté de l’abonnement pour suivre la Ligue 1 cette saison. Mais les diffuseurs, notamment DAZN, ne sont pas près de revoir cela. Cependant, Pierre Sage se refuse de faire des reproches aux diffuseurs. Le technicien français préfère plutôt relativiser avec la cherté de vie.

« Maintenant il y a une autre réalité et c’est vrai que l’achat des droits constitue un investissement significatif et il est aussi vrai qu’il faut reporter ça sur le peuple je dirais. Et aujourd’hui le pouvoir d’achat a forcément diminué, du fait que tout a augmenté comme l’essence et tout ce dont on a besoin tous les jours », explique-t-il à deux jours du choc contre Rennes, dimanche.