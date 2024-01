Affaire Matic, Rennes exige des explications

Rennes s'en est pris au milieu de terrain Nemanja Matic, qui a déserté l'équipe en rompant apparemment son contrat cette semaine.

Le milieu de terrain expérimenté a fait pression pour quitter rapidement le club de Ligue 1, alors qu'il venait de rejoindre l'AS Rome lors du marché des transferts de l'été. L'international serbe a quitté Rennes et certains rapports affirment qu'il se trouve actuellement à Londres avec sa famille, à la grande fureur du club.

Un communiqué du club français fait état de ce qui suit : "Le milieu de terrain du Stade Rennais, Nemanja Matic, ne s'est pas présenté aux derniers entraînements de l'équipe première pour lesquels il était convoqué. Ce comportement est totalement incompréhensible pour un joueur expérimenté sous contrat jusqu'en 2025. Naturellement attentif au bien-être de ses joueurs, le club tient à préciser que tous les éléments nécessaires à la bonne intégration de Nemanja Matic et de son entourage ont été mis en œuvre dans la plus grande transparence. Le Stade Rennais FC s'est toujours efforcé de mettre ses joueurs, notamment les joueurs étrangers, dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent s'exprimer sur le terrain. Le SRFC attend maintenant les explications du joueur et est déterminé à prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts.

Il a été rapporté que Matic souhaitait quitter Rennes en raison d'un différend concernant des promesses non tenues du club au sujet de l'éducation de ses enfants. Sa prochaine étape n'est pas encore claire, certains médias affirmant qu'il envisage d'annoncer sa retraite sportive, mais il est apparu depuis qu'il pourrait avoir accepté de rejoindre Lyon.

L'ancien joueur de Chelsea et de Manchester United, Nemanja Matic, pourrait se retrouver dans une longue bataille avec Rennes, qui ne semble pas avoir l'intention de sanctionner son départ. Il a signé un contrat avec le club jusqu'à l'été 2025 et a fait 19 apparitions toutes compétitions confondues.