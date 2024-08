OL, Corentin Tolisso lance un défi au PSG

Le Havre vs Paris Saint-Germain

Rennes vs Lyon

Le milieu de terrain de l’OL, Corentin Tolisso, a envoyé un message au PSG, vendredi à quelques heures du début de la saison.

C’est la grande rentrée des classes en France. La Ligue 1 fait son retour ce vendredi avec un duel entre Le Havre et le Paris Saint-Germain en match d’ouverture. Champion en titre, le club de la capitale est l’équipe à battre cette saison pour tous ses rivaux dont l’Olympique Lyonnais. A deux jours de son entrée en lice contre Rennes, l’OL met déjà le PSG au défi par la voix de son vice-capitaine, Corentin Tolisso.

Corentin Tolisso ne veut pas faire de cadeau au PSG

Pour la première fois depuis sept ans, le PSG va évoluer sans Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, cet été. Un départ dont souhaite profiter les rivaux de Paris, conscients du vide laissé par le Bondynois, cette saison. C’est le cas à Lyon où Corentin Tolisso compte titiller le PSG dans la course au titre lors de cet exercice.

L'article continue ci-dessous

Getty

« J’espère qu’il y aura plus de suspens pour le podium. Le PSG a perdu de bons joueurs, on a envie que la bataille pour le titre soit plus serrée, j’espère que le PSG ne gagnera pas le championnat avec 18 points d’avance », lance l’international français.

Tolisso révèle les ambitions de l’OL pour cette saison

L’Olympique Lyonnais pourrait peut-être venger sa défaite en finale de Coupe de France contre le PSG en mai dernier. En tout cas, le club rhodanien, qui n’a pas été discret sur le marché des transferts cet été, a tous les atouts pour poser des problèmes à Paris. Corentin Tolisso ne s’en cache pas d’ailleurs : l’OL vise le podium cette saison.

« Notre objectif est de prendre le plus de points possibles, c’est notre ambition. On ne veut pas être dernier de Ligue 1 au bout de trois mois comme la saison dernière. En avril ou en mars, j'espère pouvoir vous dire qu’on vise le podium », explique l’ancien joueur du Bayern Munich.