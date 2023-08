OL : Laurent Blanc sur la sellette

Après un début de saison raté, l’avenir de Laurent Blanc à la tête des Gones est en grande discussion.

Entre continuité et limogeage, l’avenir de Laurent Blanc à l’Olympique Lyonnais est incertain après surtout la débâcle subie, samedi (1-4) à domicile contre Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1.

Une réunion de crise convoquée

Alors qu’il a perdu d’entrée contre Brest (2-1) lors de la première journée, l’Olympique Lyonnais n’a pas convaincu encore lors de la deuxième journée du championnat de France, samedi, à domicile contre Montpellier. Les Gones se sont inclinés sur le score de 1-4 au Groupama Stadium. Une défaite de plus, qui fait couler beaucoup d’encre, et l’avenir de Blanc est sur la table.

« Ce qu’il faut changer ? Il faut changer d’entraîneur. Si je veux partir ? Non, mais vous me demandez ce qu’il faut faire alors je vous dis qu’il faut peut-être changer d’entraîneur. Je serai un petit peu plus modéré par rapport à vos propos : si on a un effectif de qualité ce soir (samedi, ndlr), alors l’effectif de Montpellier est de très, très grande qualité », avait déclaré Laurent Blanc après la défaite à domicile.

Club phare du championnat français, Lyon peine à retrouver ses marques. Mais de l’ordre devrait revenir incessamment pour recadrer les choses. En effet, selon les informations de L’Equipe, une discussion téléphonique aura lieu, ce lundi, entre le président John Textor et l’entraîneur de l’OL, Laurent Blanc.

Même s’il déplore le mercato moins convaincant cet été, Laurent Blanc va devoir persuader son président lors de cette discussion téléphonique afin d’éviter une deuxième saison compliquée, lui qui a fini loin de l’Europe (7e) la saison dernière. « On va encore dire que je parle de mercato. Tout va dépendre de ce qui va se passer avant le 31 août…même si je ne m’attends pas à voir 5, 6, 7 joueurs », a d’ailleurs déclaré Laurent Blanc en conférence de presse après la rencontre du week-end.

Jusque-là, l’Olympique Lyonnais n’a recruté que quatre joueurs. Ainsley Maitland-Niles, Skelly Alvero, Clinton Mata et Irishman sont les joueurs recrutés par l’OL cet été. Avant la fin du mercato, la direction olympienne pourrait s’activer et faire venir d’autres noms afin de renforcer l’équipe, comme le souhaite l’entraîneur.