OL, la révélation surprenante de Caqueret sur Pierre Sage

Maxence Caqueret a expliqué le rôle de Pierre Sage depuis son arrivée sur le banc de l’OL.

Nommé en tant qu’intérimaire après le départ de Fabio Grosso, Pierre Sage fait beaucoup de bien à l’Olympique Lyonnais. L’équipe a changé de visage sous sa houlette et a montré de belles choses lors de ses précédentes rencontres. Titulaire indiscutable sous l’entraineur français, Maxence Caqueret, a révélé l’apport de Pierre Sage dans l’équipe.

Maxence Caqueret dévoile la recette de Pierre Sage

Dernier de Ligue 1 avant l’arrivée de Pierre Sage, l’Olympique Lyonnais (13pts) est remonté au 16e rang du classement. Les Gones ont même réussi à enchainer deux victoires de suite en Ligue 1 pour la première fois cette saison. Elément important du dispositif de Pierre Sage, Maxence Caqueret a révélé dimanche le secret de la réussite de Pierre Sage. Selon le milieu de terrain rhodanien, l’équipe a surtout évolué tactiquement sous l’entraineur français. « Pierre Sage nous amène de la sérénité, il nous apporte beaucoup tactiquement. Et je pense que ça se voit sur nos matchs : on est beaucoup plus solide, plus structuré », a déclaré le milieu de terrain français au micro de Téléfoot.

Un avenir incertain à l’OL pour Pierre Sage

Pierre Sage n’est pas encore sûr de son avenir sur le banc de l’OL. Même s’il a été confirmé jusqu’à la fin de l’année civile au moins par la direction lyonnaise, le technicien français ne s’inscrit pas dans le futur avec l’OL. « Je ne suis pas quelqu'un du futur. Pour l'instant je dois gérer du présent et chaque jour j'ai une tâche à remplir avec le staff et les joueurs. Et le futur ce n'est pas à moi de le construire. Le deal au départ était très clair. Il y avait une situation où il fallait remplacer un entraîneur qui partait pour une durée indéterminée. La suite c'est à eux de la construire. Avec ou sans moi ce n'est pas le problème en fait », déclarait Pierre Sage il y a quelques jours sur son avenir.