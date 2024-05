OL, l’annonce mystérieuse d’Anthony Lopes sur son avenir

Gardien de l’Olympique Lyonnais depuis 2011, l’histoire serait en train de se terminer pour Anthony Lopes dans le club rhodanien.

Produit de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes vit sa 13e saison dans le club olympien. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Gones, le gardien de but portugais pourrait ne pas aller au terme de son bail. L’intéressé a lui-même fait une annonce énigmatique sur son futur à l’OL.

Lyon qualifié en Ligue Europa

Auteur d’un début de saison cauchemardesque avec des résultats chaotiques en passant par les limogeages de Laurent Blanc et de Fabio Grosso, l’Olympique Lyonnais a fini par avoir une stabilité constante en Ligue 1 depuis que Pierre Sage (qui n’a même pas le diplôme d’entraîner en Ligue 1) a pris le contrôle du club.

Hôte de Strasbourg, dimanche, dans le cadre du match de la 34e et dernière journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a pris le dessus en s’imposant 2-1 devant ses visiteurs. Grâce à cette victoire, les Gones ont validé leur billet pour la phase de groupe de Ligue Europa la saison prochaine après avoir fini à la sixième place du championnat de France.

Anthony Lopes énigmatique sur son futur

Produit de l’Olympique Lyonnais et dans l’équipe première depuis 2011, Anthony Lopes qui est en concurrence avec Lucas Perri, a évoqué son avenir au sein du club rhodanien après le dernier match de Ligue 1, dimanche. Interrogé sur son avenir au micro de Prime Video, l’international gardien portugais (14 capes) reste mystérieux. Il est quand même sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL.

« Je ne sais pas. J’ai un contrat jusqu’en 2025. Il y a des choses qui se passeront sûrement cet été. On verra, pour l’instant ma saison n’est pas terminée. Il y a cette finale samedi (contre le PSG en Coupe de France, Ndlr) pour aller chercher un trophée et savourer encore plus avec notre peuple », a déclaré le gardien de 33 ans. Un départ donc cet été ? Rien n’est fait jusque-là.