OL, Juninho tape du poing sur la table

Juninho, le directeur sportif de l’OL, est apparu très remonté suite à la lourde défaite concédée contre Bournemouth en amical.

La saison de n’a pas encore débuté qu’il y a déjà une atmosphère de mini-crise à . La lourde défaite essuyée en amical contre Bournemouth (0-3) le week-end dernier a fait sortir Juninho de ses gonds.

Ce lundi, lors d’une intervention sur OL TV, le Brésilien est monté au créneau pour pointer du doigt les joueurs. Le manque d’investissement de ces derniers lui est apparu criant : « J'étais très déçu, a-t-il tonné. Je ne pensais pas que cela arriverait mais on doit accepter et assumer. Mais perdre de cette manière, sans manquer de respect à , être dominé techniquement, physiquement et mentalement, il y a quelque chose à faire pour réagir d'ici à vendredi ».

Alors que l’entraineur Sylvinho s’est gardé d’accabler ses protégés, l’ancienne légende du club n’a donc pas hésité à admonester les troupes. Ce qu’il a déploré aussi c’est également le manque de personnalité : « C'est la désillusion sur ces deux matches. Cela nous montre qu'il manque une âme, une force collective. On doit montrer à l'adversaire que nous avons aussi du caractère. »

Enfin, « Juni » a appelé les Gones à se ressaisir et à livrer un visage beaucoup plus conquérant lors de la reprise du championnat, prévue vendredi prochain contre . « Si nous allons à Monaco avec cet état d'esprit, nous allons souffrir. À partir de vendredi, ce sera l'heure de vérité. Ce n'est pas le problème de perdre mais j'ai eu du mal à accepter et à regarder ce match à Bournemouth », a-t-il conclu sur un ton ferme.