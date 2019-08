Amical - L'OL corrigé par Bournemouth (0-3)

Pour sa toute dernière sortie amicale de l'été, Lyon a livré un visage très inquiétant, ce samedi face à Bournemouth.

Le joli succès contre , il y a une semaine à Londres (2-1), aura finalement été en trompe-l'oeil. L'Olympique Lyonnais a bouclé sa phase de préparation ce samedi, comme il l'avait commencé, à savoir par un fâcheux faux-pas. Et celui-ci va être très dur à digérer, car concédé face à une équipe à leur portée et sur un score très lourd.

Les Gones ont cédé sur un score sans appel de 0-3 face à , 14e du dernier du championnat anglais. Ils ne pourront pas brandir l'excuse d'un manque de rythme, car les deux formations étaient au même stade de leur préparation physique, sachant que la PL, comme la reprennent le week-end prochain.

Les ennuis lyonnais ont commencé dès la 11e minute lorsque Callum Wilson est venu mettre à profit le premier moment de déconcentration de la défense rhodanienne. Les hommes de Sylvinho ont à peine eu le temps de ressaisir qu'ils encaissaient un second but de la part de Kilkenny (19e). Un but consécutif à une énorme boulette de Rafael.

Des Gones sans réaction

A 0-2, on pouvait s'attendre à ce que l'OL réagisse. Il n'en a rien été. Tout juste, le 3e du dernier exercice de la a esquissé un semblant de sursaut, avec des tentatives non concluantes, signées Depay (35e) et Terrier (64e). Ce fut donc une prestation manquée de bout en bout et la défaite a viré à la correction lorsque King est venu ajouter un troisième but pour les Anglais.

S'ils espéraient gagner en confiance avant le duel contre Monaco vendredi prochain (1e journée), c'est complètement raté pour Houssem Aouar et ses partenaires. Les joueurs et leur staff n'ont plus qu'à croiser les doigts pour que cette série de contre-performances n'augure en rien la suite des évènements et que le début de la compétition offre un visage plus solide à l'équipe.