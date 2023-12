OL : John Textor a pris une forte décision pour l’intérimaire de Fabio Grosso

Après l’éviction de Fabio Grosso, Pierre Sage a été pris comme le nouvel entraîneur de l’OL. Textor a pris une forte décision pour ce dernier.

Samedi, l’Olympique Lyonnais a affronté le Racing Club de Lens dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1 de France. Lyon s’était incliné (3-2) au Stade Bollaert-Delelis. Ce soir-là, les Gones ont été dirigés par Pierre Sage, nouvel entraîneur intérimaire de la formation rhodanienne.

Grosso évincé, Sage prend les rênes de l’OL

Depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais traverse une situation compliquée. Des problèmes relatifs à la DNCG aux incidents survenus à Marseille en passant par des résultats mitigés, les Gones vivent sans doute l’un des pires débuts de saison de leur existence. Pensant bien faire les choses, la direction olympienne a limogé Laurent Blanc en septembre dernier pour confier le staff technique à Fabio Grosso.

Mais ce dernier, bien ait réussi à donner la première et unique victoire (jusque-là) à l’Olympique Lyonnais, n’a pas convaincu ses dirigeants. Sur 21 points possibles, le technicien italien n’a pu récolter que 5 pour les Gones en 7 matchs joués. Outrepassé, John Textor a décidé de la mise à pied de l’ancien coach de Frosinone, jeudi dernier.

Si plusieurs noms d’entraîneurs sont cités pour reprendre l’équipe, dont le plus en vue est Bruno Génésio, les dirigeants olympiens ont jugé bon de confier le staff à Pierre Sage en attendant de trouver un nouveau coach.

Pierre Sage, parti pour rester ?

Coach intérimaire des Gones, Pierre Sage a dirigé son premier match avec l’Olympique Lyonnais, samedi, lors de la 14e journée de Ligue 1. En effet, les Rhodaniens se sont inclinés (3-2) face au RC Lens au Stade Bollaert-Delelis.

A en croire les informations de L’Equipe, l’Olympique Lyonnais réfléchit à laisser une chance au technicien, ces prochaines semaines, plutôt que de changer encore. En dépit de la défaite face aux Sang et Or, les dirigeants olympiens et les supporters ont été séduits par le jeu présenté par le technicien français.

Pour rappel, Lyon reste lanterne rouge du championnat de France avec 7 points au compteur. Les Gones sont en déplacement, mercredi prochain, pour affronter l’Olympique de Marseille pour le compte du match de la dixième journée reporté après les incidents.