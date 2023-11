OL : L’optimisme de John Textor après le passage à la DNCG

Président de l’Olympique Lyonnais, John Textor était à la DNCG ce mardi pour des questions relatives à la finance du club.

Comme attendu, l’Olympique Lyonnais s’est présenté à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), ce mardi 28 novembre 2023. Après son passage, le président de l’OL affiche un optimisme à propos de la levée des sanctions prononcées contre la formation rhodanienne

Textor très en confiance

Ce mardi 28 novembre 2023, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais étaient de passage à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) pour présenter un bilan financier qui puisse permettre aux Gones d’éviter les sanctions prononcées contre le club il y a quelques mois, notamment l’encadrement de la masse salariale et l’interdiction de recrutement Au sortir de la réunion, ce mardi, le président de l’OL reste très confiant

« J’ai apprécié la réunion. On a été bons sur les chiffres. On a montré que le premier quart de la prochaine année fiscale sera très bon. Tout le monde sait ce que l’on a fait sur les ventes de joueurs. On a transmis aussi les très bons chiffres du refinancement de la dette. Les agences de notation pensent qu’on va dans la bonne direction. Quant au processus devant la DNCG, c’est nouveau pour moi », a déclaré John Textor au micro de RMC Sport.

L'article continue ci-dessous

Getty

L’homme d’affaires américain estime que la DNCG lèvera très bientôt les sanctions contre son club. « Les contraintes fixées l’été dernier s’appliquent toute la saison. C’est inhabituel de leur part de lever ces sanctions mais c’est ce qu’on leur a demandé. On aimerait investir intelligemment mais de manière significative lors du prochain mercato. Toutes les équipes ont des manques et on en a, nous aussi, bien sûr. On verra bien. Nos progrès sont impressionnants. Notamment le travail sur la dette. Aujourd’hui nous avons des liquidités. Ce qui est très bien. On espère qu’ils vont le reconnaître », a-t-il ajouté.

Textor apprécie le mercato estival de l’OL

Même si le club rhodanien peine à convaincre en Ligue 1 après plusieurs contreperformances, le président des Gones ne regrette pas le peu de joueurs recrutés lors du dernier mercato estival après les sanctions imposées par la DNCG. L’Américain estime que les recrues valent mieux que les joueurs qui ont pris la direction inverse.

Getty

« Maintenant, on sait comment s’y préparer. On a beaucoup appris lors de notre premier passage. Quand vous rachetez un club, vous avez tendance à penser que vous pouvez faire ce que vous voulez. La DNCG nous a forcés à prendre des décisions qui se sont avérées bonnes pour le club, comme faire des ventes, et je pense vraiment que les joueurs qui sont arrivés sont aussi bons que ceux qui sont partis. Donc, je pense que la fermeté de la DNCG lors de la première audition a été bénéfique pour nous », a conclu Textor.

Profitant de l'occasion, le président de l'OL a donné une idée sur l'avenir de Fabio Grosso à la tête de l'Olympique Lyonnais, de même que la probable arrivée de Juninho à Lyon.