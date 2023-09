OL : Jean-Michel Aulas tacle sévèrement John Textor

Ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas ne partage pas une bonne relation avec John Textor. Le Français ne le cache en aucun cas.

Après trois décennies à la tête de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a quitté la présidence de la formation rhodanienne en mai dernier. Mais le dirigeant français ne parle pas d’une même voix avec l’homme d’affaires américain, John Textor, qui l’a succédé.

Aulas n’en finit pas avec Textor

Depuis le début de la saison 2023-2024, l’Olympique Lyonnais vit dans une crise. Le club olympien n’a aucune victoire jusque-là après six journées du championnat de France. Les Gones ont enregistré deux matchs nuls et quatre défaites. Malgré le limogeage de Laurent Blanc, rien n’aura changé jusque-là en dépit de la nomination de Fabio Grosso, qui a échoué lors de la précédente journée contre le Stade Brestois en s’inclinant 1-0.

Fin du mois d’août dernier, Jean-Michel Aulas ont eu à animer la presse sportive avec des clashs directs et ou indirects. Tout a commencé par la sortie de l’ancien président de l’OL sur X (anciennement Twitter) après le premier point acquis par l’OL en championnat lors du match nul (0-0) contre l’OGC Nice à l'Allianz Riviera comptant pour la troisième journée.

"OL, un bon point pris contre une bonne équipe de Nice : Merci à Santiago (Cucci, le président, ndlr) et Sonny (Anderson, conseiller football d'OL Groupe, ndlr) d’avoir accompagné notre OL qui était en difficulté et d’avoir créer les conditions du courage et la volonté nécessaire à ce match nul pour relancer Laurent (Blanc) et son groupe ! Merci allez l’OL", a écrit l’ancien président de l’Olympique Lyonnais après le match nul.

Des propos qui ont forcé la réaction de John Textor, qui a eu à faire certaines révélations sur des mails reçu par Jean-Michel Aulas en son temps.

L’ancien président souffre pour l’OL

Répondant à un tweet, mardi, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a encore taclé son successeur. Vu la crise que traverse l’OL, un supporter a demandé s’il faut le vendre pour redresser la barre. A cette question, un autre répond par l’affirmative, tout en soulignant qu’il ne faut pas le vendre au pire investisseur, puisqu’il promet aux gens de rester président pendant trois ans. Une réponse qui vise clairement Textor.

A ce tweet, Jean-Michel Aulas a répondu : « Oui je (Jma) voulais transmettre à investisseur puissant qui allait faire tout ce que je n’avais pas pu faire depuis l’arrivée des Quataris: investir des centaines de millions dans 1 très grosse équipe. F Gillett était prêt à le faire. JT (John Textor, ndlr) choisi par Raine a voulu que je reste 3ans ! », écrit-il.

Indexé par un supporter, qui estime que Aulas en fait de trop sur les réseaux sociaux, le dirigeant français n’a pas hésité à lui répondre. Ce dernier clame une fois encore son amour pour le club qu’il a dirigé pendant 36 ans.

« Bien sûr, je me repose ,suis avec une belle famille :je travaille au Comex de la Fff ,au conseil de la LFp ,suis président d’holnest avec mon fils et une quarantaine d’entreprise très performantes, participe au développement du foot féminin mondial et je souffre aussi pour l’OL », a répondu Jean-Michel Aulas à cet internaute.