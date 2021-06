OL, Jean-Michel Aulas fait des annonces fortes pour le mercato

Le président de l'OL a annoncé l'arrivée de deux recrues et a fixé le cap sur le mercato estival.

Quatrième de Ligue 1 cette saison, l'Olympique Lyonnais veut se donner les moyens de ses ambitions. Pour renouer avec une qualification en Ligue des champions, l'OL va devoir se montrer actif sur le marché des transferts cet été. Dans une interview accordée au site Olympique et Lyonnais, Jean-Michel Aulas l'a assuré : l'OL sera compétitif la saison prochaine. Le président des Gones a officialisé l'arrivée de deux recrues.

"On aura une très bonne équipe la saison prochaine. On aura des ventes et des achats. On a fait deux arrivées libres, un défenseur central et un latéral gauche. Ils ne sont peut-être pas les premiers choix à l’instant T mais cela tient compte de ce qu’on veut faire dans le futur. Da Silva est venu, c’est une bonne nouvelle. Le Brésilien, qui était suvi par deux autres clubs français et étrangers, est venu parce qu’il connaît Lyon et Juni le connaît", a expliqué le président de l'OL.

L'Olympique Lyonnais va également devoir faire un "ménage" en interne et pourrait compter sur des recrues venant de l'intérieur de son propre effectif. En effet, de nombreux joueurs vont revenir de prêt, c'est le cas notamment de Moussa Dembélé, sauf si l'Atlético Madrid lève l'option d'achat à la surprise générale, Moussa Koné, Joachim Andersen ou encore Jeff Reine-Adélaïde. Des joueurs que Peter Bosz pourrait être tenté de relancer. Jean-Michel Aulas a fait le point sur leur situation.

"Juninho ne se trompe pas beaucoup et a la responsabilité totale des transferts"

"Moussa est un garçon très sympathique. Il a fait une année en demi-teinte car il n'a pas beaucoup joué mais il est tout de même champion. C’est un garçon apprécié à Madrid. On a un effectif dense et de qualité. Andersen, il avait fait une année mitigée à l’OL et là, je vois qu’il fait partie des meilleurs défenseurs centraux de Premier League. Il faut juger l’effectif dans sa globalité : regarder les joueurs qui vont sortir de l'académie, ceux qui sont en prêt, que l’on peut réutiliser ou vendre, ou envoyer à nouveau en prêt", a indiqué le président de l'OL.

L'article continue ci-dessous

Jean-Michel Aulas a conclu cette page mercato en affichant sa confiance en ses hommes : "On a déjà des offres consistantes pour au moins trois joueurs : des joueurs en prêt et déjà dans l'effectif. (...) On est optimiste. Il y a des indices positifs. On aura une très bonne équipe la saison prochaine. On aura des ventes et des achats durant le mercato. On va attaquer la 3e année de Juninho. Il ne se trompe pas beaucoup et a la responsabilité totale des transferts. Bruno a une approche différente. Il va aider Vincent (Ponsot) dans les négociations. C'est plus administratif. Il a également une connaissance parfaite du football féminin contrairement à Juni. On est en train de bâtir une organisation pour qu'ils ne se marchent pas sur les pieds, qu'ils soient complémentaires".

Le président de l'Olympique Lyonnais n'est pas inquiet concernant l'avenir de son défenseur central, Jason Denayer : "On discute avec Jason Denayer. On était tout proche d’un accord. Le fait de ne pas être en Ligue des champions, ça l’a un peu… (il cherche un terme, avant de poursuivre sur une autre phrase, ndlr). Il fait l’Euro. Je le suis régulièrement. Il ne faut pas s’inquiéter. Je vais le voir à son retour de l’Euro."