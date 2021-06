Aulas veut offrir une Coupe d’Europe à l’OL

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas est convaincu de pouvoir encore ramener la Coupe d’Europe dans le Rhône.

Pour la première fois depuis le milieu des années 1990, l’OL vient de boucler deux saisons de suite hors du podium de la Ligue 1. Les Gones n’ont pas de quoi pavoiser, mais leur président, lui, voit la vie en rose.

Aulas reste ambitieux

Deux semaines après l’épilogue de la Ligue 1, Jean-Michel Aulas se veut optimiste et confiant pour la suite. Pour lui, il y a parfaitement moyen de remettre l’équipe sur les bons rails et entreprendre ensuite une ascension jusqu’au sommet de l’Europe.

"L'OL a l'envie, la structure et les moyens pour gagner une coupe d'Europe, a confié le dirigeant sur le plateau d’Olympique-et-lyonnais. J'ai envie de faire ce qu'il faut pour être performant en championnat, tout en étant capable de réussir à gagner une coupe d'Europe."

L'article continue ci-dessous

Privé de compétition continentale lors de la précédente campagne, les Rhodaniens vont retrouver les joutes européennes mais ça sera à travers la Ligue Europa et non la Ligue des Champions. Houssem Aouar et ses coéquipiers savent ce qui leur reste à faire pour donner satisfaction à leur président.

Il a envisagé la retraite

Tout en voyant grand pour le futur, JMA a quand même reconnu que la fin de la précédente saison a été compliquée à vivre, avec cette défaite rageante concédée lors de l’ultime journée contre Nice et qui a privé le club de participation à la C1. « C’est un drame. C’est une des rares fois où j’ai eu envie d’arrêter. Franchement, a-t-il avoué. Parce que jamais je n’aurais imaginé qu’on perde ce match. J’ai eu l’impression que les joueurs de Nice avaient gagné la Coupe du monde alors qu’ils jouaient pour rien. Va savoir… (…) C’était impensable qu’on puisse perdre ce match. Ça a été très dur. Les réflexions et les réactions de Rudi (Garcia) dans la presse à partir du lundi ont peut-être servi à une chose, c’est me rendre à nouveau combatif. Parce que c’était tellement injuste."

Depuis cet épisode, Aulas s’est ressourcé et a pu se changer les idées. Désormais, il ne se voit pas prendre sa retraite sur un résultat négatif : « Je sais que si on arrivait à revenir sur le toit de l’Europe ou de la France… Mais je n’ai pas fixé de date. Je prends du plaisir lors des matchs de foot. Il y a des moments durs, mais il y a tellement de bons moments. Mon objectif est de faire en sorte de partir sur un bon résultat. Je ne veux pas partir sur ce qui peut être considéré comme un échec. Le jour où je sentirai que je n’ai plus la capacité de faire en sorte que l’OL gagne, je saurai partir sans faire de difficulté ».