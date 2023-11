OL : Jean-Michel Aulas et John Textor, enfin la réconciliation ?

C’est la fin d’un long moment de discorde entre l’ex et actuel président de l’Olympique Lyonnais.

C’est peut-être la fin des différends entre John Textor, président de l’Olympique Lyonnais, et Jean-Michel Aulas, ancien dirigeant de la formation rhodanienne.

Textor et Aulas s’accordent enfin sur un sujet

En crise, l’Olympique Lyonnais travaille à retrouver ses marques et redevenir un des clubs désireux de Ligue 1 de France. Pour ce faire, l’homme d’affaires américain à la présidence du club olympien, John Textor, a songé à la nomination du Brésilien et ancien joueur de l’OL, Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, plus connu sous le nom de Juninho.

Si rien n’est encore officiel, les discussions sont en cours entre l’ancien milieu de terrain brésilien et le président de l’Olympique Lyonnais pour trouver un accord. Alors qu’il ne partage aucunement les idées de John Textor depuis sa prise de fonction, l’ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas, épouse cette fois-ci, l’idée émise par le dirigeant américain.

En effet, à travers un message sur son compte X (anciennement Twitter), l’ancien président de l’OL, qui a passé plus de trois décennies à la tête des Gones, semble apprécier l’idée selon laquelle John Textor veut recruter Juninho comme Conseiller spécial du club olympien.

« Si cela se confirme c’est une très bonne initiative et il faut envisager une solution pour que Juni ait des pouvoirs opérationnels c’est ce qu’il souhaite me semble-t-il ? », a-t-il écrit en reprenant le tweet de L’Equipe, qui annonce les contacts entre Textor et Juninho.

John Texto appréciera la sortie de Jean Michel Aulas. Faut-il rappeler que l’ex-président et l’actuel président de l’OL ont connu des relations tendues ces dernières semaines avec des attaques directes à travers des sorties médiatiques.