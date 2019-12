OL, Genesio revient sur les propos d'Aulas

Le président de l'OL a indiqué avoir cédé aux supporters concernant le sort de Bruno Genesio et le regretter amèrement. Un sentiment partagé.

Bruno Genesio vit une nouvelle belle aventure en . L'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, souvent ciblé par les supporters comme le principal fautif des résultats parfois en dents de scie du club rhodanien, doit jubiler intérieurement. Son successeur, Sylvinho, n'a pas fait long feu, tandis que Rudi Garcia, arrivé à la rescousse des Gones, tente tant bien que mal de redresser la barre mais est pour l'instant loin de satisfaire les supporters de l'OL.

Qui plus est, l'incident après la rencontre de face au n'a rien arrangé au club. Les supporters s'immiscent dans de nombreux dossiers et veulent notamment le départ de Marcelo. Dans une interview accordée à Eurosport, il y a environ deux semaines, Jean-Michel Aulas a avoué qu'il regrette d'avoir cédé à la pression de ses supporters dans le dossier Bruno Genesio et qu'il aurait voulu le conserver.

"J'aurais voulu travailler avec Juninho"

"C’est vrai, il y avait un risque (de nommer Rudi Garcia, ancien coach de l’OM, ndlr). Mais ne courrait-on pas un risque de se retrouver quinzième après avoir écouté les supporters ? On leur a donné raison avec Bruno Genesio et je m’en mords les doigts de ne pas l’avoir gardé. Je préfère avoir des résultats plutôt que d’écouter les sifflets. Parfois, il faut être courageux pour dire aux supporters la vérité. Je rappelle que Rudi Garcia a joué la finale de la Coupe d’Europe dans mon stade", avait indiqué le président de l'OL.

Sur RMC, Bruno Genesio est revenu sur les propos de son ancien président : "J’ai lu ça mais je le savais déjà puisqu’avec mon président, on a longuement échangé avant, pendant et même après. Je garde de très bons rapports avec lui mais je pense quand même que c’était la bonne décision pour le club et moi à ce moment-là. Les joueurs et l’équipe commençaient à être impactés. Il ne fallait pas faire passer nos intérêts personnels avant l’équipe. Mais ça reste un gros regret car j’aurais voulu travailler avec Juni et continuer à . Mais je suis persuadé que c’était la bonne décision à ce moment-là".

Bruno Genesio n'est pas rancunier, mais le technicien du Beijing Guoan, en Chine, qui a terminé deuxième du dernier championnat, aurait aimé poursuivre l'aventure avec son club de coeur. L'Olympique Lyonnais doit désormais repartir de l'avant avec Rudi Garcia aux commandes.