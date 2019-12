Ligue 1 - Jeff Reine-Adélaïde (OL) élu joueur du mois de novembre

Les joueurs de Ligue 1 ont élu le milieu de terrain de l’OL, Jeff Reine-Adélaïde, en tant que joueur du mois de novembre.

Le suspense a pris fin ce jeudi ! Les débats ont été intenses - ils ont encore loin d’être terminés - mais c’est bien le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde, qui vient d’être élu joueur UNFP du mois de novembre en par ses pairs.

¡ ǝpïɐןǝp∀-ǝuıǝᴚ ɟɟǝſ ʇsǝ ǝɹqɯǝʌou ǝp sıoW np ɹnǝnoſ np ԀℲN∩ ǝéɥdoɹ⊥ np ɹnǝnbuıɐʌ ǝ˥



Du mal à lire à l'envers ? Allez, on vous le refait : Jeff Reine-Adelaïde, vainqueur du Trophée UNFP du Joueur du Mois de novembre de @Ligue1Conforama ! #TrophéesUNFP pic.twitter.com/29Mevds8JB — UNFP (@UNFP) December 19, 2019

Opposé aux attaquants du Racing Club de et de l’AS Saint-Etienne, Ludovic Ajorque et Denis Bouanga, l’ancien Angevin l’a emporté d’une courte tête (39 % des voix) devant le Strasbourgeois (33 %) et le Stéphanois (28 %).

Payet n'aurait pas démérité

Il convient tout de même de rappeler que cette élection a soulevé la polémique en raison de l’absence du milieu offensif de l’ , Dimitri Payet, grand artisan des 4 victoires de l’OM en novembre et surtout auteur d’un match XXL contre l’OL.

Mais Reine-Adélaïde, avec deux buts et deux passes décisives en novembre, n’a pas non plus démérité. Et nul doute que ses homologues - puisque ce sont les joueurs de L1 qui votent - ont décidé de lui rendre hommage suite à sa grave blessure contractée face à Rennes : une vilaine rupture des ligaments croisés qui l’éloignera des terrains pour 6 mois. Reviens-nous vite, Jeff !