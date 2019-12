Mercato - OL : Ben Arfa, Draxler, Rabiot… Lyon vise haut, mais sans succès

Selon les informations de RMC Sport, l’OL aurait activé des pistes ambitieuses pour pallier les absences de Depay et Reine-Adélaïde.

L’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre un mercato hivernal agité. Et pour cause : deux de ses meilleurs joueurs, le capitaine Memphis Depay et la recrue phare Jeff Reine-Adélaïde, devraient être absents jusqu’au terme de la saison en raison de ligaments croisés rompus. Mais la direction s’est rapidement penchée sur la prochaine fenêtre des transferts afin de leur trouver des remplaçants dignes de ce nom.

N’Zonzi OK, Draxler KO ?

Thomas Lemar, milieu gauche de l’Atlético de Madrid, ne fera pas partie du lot. Contacté pour un prêt, l’international français a préféré décliner. En difficulté depuis son transfert en à l’été 2018, l’ancien Monégasque a averti l’OL qu’il souhaitait terminer la saison dans la capitale, et surtout s’y imposer à terme.

Mais l’OL va bien devoir recruter au milieu de terrain ! Et si Steven N’Zonzi pourrait bel et bien arriver en provenance de , ce ne sera pas le cas de Julian Draxler, milieu relayeur du PSG. Selon les informations de RMC Sport, le président Jean-Michel Aulas a bien tenté le coup pour un prêt, mais le directeur sportif parisien Leonardo a refusé. D’autant plus que l’Allemand, sous contrat jusqu’en 2021, souhaiterait prolonger avec Paris.

L’OL vise haut, et il l’a également prouvé avec la récente piste Adrien Rabiot ! Toujours selon RMC, la direction lyonnaise aurait contacté l’entourage du joueur pour un prêt, mais le huitième de finale de Ligue des Champions entre et la Juve a mis fin à cet ambitieux projet. "Le Duc" restera en , et cela tombe bien puisque Maurizio Sarri compte sur lui pour la seconde partie de saison.

La piste Ben Arfa divise

Après tant d’échecs, l’OL serait-il résigné à se pencher vers un joueur libre ? Et pour un club de calibre, les candidats ne sont pas nombreux… Vous l’avez ? Hatem Ben Arfa, bien évidemment ! Libre depuis son départ de Rennes l’été dernier, HBA trotte dans la tête de l’état-major lyonnais, mais le sujet divise en interne d’après RMC. Nul doute que si JMA ne parvient pas à trouver la perle rare en attaque, il pourrait se rabattre sur son ancien protégé !