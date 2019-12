OL, Garcia regrette le coup d'arrêt de son équipe

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais regrette que son équipe, trop fatiguée, n'ait pas réussie à enchaîner une troisième victoire consécutive.

L'Olympique Lyonnais n'a pas confirmé son retour en forme ce mardi soir. Les Gones sont tombés à domicile contre à cause d'un but de Jonathan Ikoné en seconde période et manquent une occasion en or de recoller avec les premières places du classement. En conférence de presse, Rudi Garcia a ouvertement regretté que son équipe, trop fatiguée et incapable d'être performante sur le plan collectif, n'ait pas réussi à enchaîner, pour la première fois de la saison, une troisième victoire consécutive en .

"Oui, c'est un coup d'arrêt. Je ne pense pas qu'on méritait de gagner ce match, mais on ne méritait pas de le perdre non plus. On a eu des bonnes situations en première période. On a été mieux en deuxième mi-temps dans l'élaboration et l'organisation. Mais on a commis la première erreur. On aurait dû moins porter le ballon dans cette rencontre, être plus collectif, jouer plus simple", a expliqué le technicien de l'Olympique Lyonnais.

"On aurait pu faire mieux"

"On était émoussés mais on est restés dans le combat et la bagarre. À part la tête d'Osimhen, je n'ai pas le souvenir d'avoir été en danger. Ils ont profité d'une erreur sur le but. Nous, on est entrés dans la surface souvent mais on n'a pas su mettre le ballon hors de portée de leur gardien. On aurait pu faire mieux. On n'arrive pas à faire trois victoires de suite. Et tant qu'on n'y arrivera pas, on ne sera pas là où on veut être. Lille était venu en bloc. Ils étaient mieux que nous physiquement. C'était un match tactique et fermé. On perd ce match en concédant une occasion et demie", a ajouté l'ancien entraîneur de Lille.

Rudi Garcia est revenu sur plusieurs aspects de la rencontre : "Sur le but ? On se dégage mal, on ne ferme pas l'axe ensuite. On doit être plus resserrés sur cette action, les latéraux doivent être plus à l'intérieur. Sur le coaching ? On a été obligés d'être prudent avec Memphis, il fallait qu'il sorte, on ne pouvait pas prendre le risque qu'il joue trop, même si, à 1-0 pour Lille, il était tentant de le laisser sur le terrain".

"On a donné du temps de jeu à Aouar, comme prévu. On a écouté l'aspect médical sur ce match. Mendes, on savait qu'il tiendrait 90 minutes et il l'a fait. Quant à Koné, j'espère qu'il ne va pas disparaître lui aussi car j'ai vu les images de sa cheville et elle n'est pas belle. De toute façon, on n'avait pas les ressources physiques pour être fluides et flamboyants. Avec le retour des blessés, on va faire tourner plus", a conclu le technicien français.