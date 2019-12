Lyon-Lille 0-1, les Gones se font croquer par les Dogues

Dans le choc de la soirée en Ligue 1, Lyon recevait Lille et les Gones se sont inclinés sur l'unique réalisation de Jonathan Ikoné.

Les Lyonnais de Rudi Garcia qui restaient, avant cette rencontre, sur une série de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matches en , recevaient pour le choc de ce mardi.

La rencontre démarre bien des deux côtés. Depay et Osimhen échouent respectivement devant Maignan et Lopes. L'OL domine, mais ne parvient pas à faire fructifier sa suprématie alors que Koné se blesse à la 25e minute et doit quitter ses coéquipiers.

11 - Victor Osimhen 🇳🇬 en 2019/20 :



8 buts - meilleur buteur de Lille



3 passes décisives - 2e meilleur Lillois



Impliqué dans 11 buts, seul Islam Slimani (13) fait mieux



Impressionnant ✨.#OLLOSC pic.twitter.com/byouY2TWlv — OptaJean (@OptaJean) December 3, 2019

Le LOSC finira par se détacher à 20 minutes du terme. Tout part d'une relance très perfectible signée Marcelo, le cuir est récupéré par André qui lance Osimhen lequel dévie dans la foulée pour Ikoné. Le plat du pied gauche de l'international français ne laisse aucune chance à Lopes et les Dogues se détachent.

Les Gones mettent ensuite la pression devant le but de Maignan avec notamment les entrées d'Aouar et Dembélé. La défense nordiste est néanmoins bien organisée et résiste bien.Plus rien ne sera d'ailleurs marqué dans cette rencontre remportée par le LOSC.