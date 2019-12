Lyon, Léo Dubois rassure après son opération

L'opération au genou gauche de Léo Dubois ce mardi s'est « bien déroulée », a fait savoir le joueur via Twitter ce mardi.

Touché au ménisque du genou gauche contre le RC samedi (2-1) et indisponible au moins jusqu'à la trêve, Léo Dubois a été opéré avec succès et a donné de ses nouvelles via les réseaux sociaux.

Merci à tous pour vos messages de soutien, l’opération s’est bien déroulée. Merci au Docteur Sonnery-Cottet pour son expertise et à l’Olympique Lyonnais pour m’avoir soutenu. À très vite⏳🔴🔵#BeBackStronger pic.twitter.com/We0DgTfDD2 — Léo Dubois (@leodubois15) December 3, 2019

« Merci à tous pour vos messages de soutien, l'opération s'est bien déroulée. Merci au Docteur Sonnery-Cottet pour son expertise et à l'Olympique Lyonnais pour m'avoir soutenu », a-t-il indiqué via Twitter.

Le latéral droit de l'OL et des Bleus était, pour rappel, sorti un quart d'heure après son entrée en jeu à Strasbourg (2-1) le 30 novembre dernier.Il était entré à la 66e minute pour sortir à la 83e lors de cette rencontre.