OL, Garcia : "On ne viendra pas en victime à Paris"

Après la victoire face au FC Metz, l'entraîneur de Lyon a déjà le regard tourné vers le choc contre le PSG, dimanche prochain.

Vainqueur de Metz ce dimanche soir en clôture de la treizième journée de , l'Olympique Lyonnais s'est parfaitement replacé au classement. Troisième, ex-aequo avec , deuxième, l'OL n'a que deux points de retard sur le , son futur adversaire. Alors forcément, les Gones peuvent rêver de passer l'hiver dans la peau du leader, d'autant plus qu'ils ont leur destin en main avec un déplacement au Parc des Princes, dimanche prochain.

En conférence de presse après la rencontre, Rudi Garcia a analysé la victoire face à Metz et pense déjà à Paris : "Pendant une grosse heure de jeu, on a très, très bien joué. On aurait pu et dû mettre beaucoup plus de buts. Mais en effet, je n'oublie pas qu'à 0-0, il y a un penalty pour Metz qu'Anthony Lopes a arrêté. C'est une belle victoire à l'extérieur, c'est toujours difficile de s'imposer à Metz, surtout dans ces conditions de jeu".

"Les gars étaient déterminés, ça conforte notre place sur le podium et cela nous permet d'être plus tranquilles, même si on sait où on va dimanche prochain (à Paris). On peut frapper dans différentes situations. On a été capables de marquer en attaque placée sur le premier but. On savait qu'il y aurait des possibilités en passant par les côtés, c'est ce qui s'est passé sur ce but (Depay, 17e)", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

"Tout le monde est en confiance"

Rudi Garcia a justifié ses choix tactiques : "Après, on a marqué un but d'école d'attaque rapide sur le deuxième (Toko-Ekambi, 47e). Et Karl Toko-Ekambi (qui a aussi marqué le troisième, 60e) a confirmé qu'il était très adroit même s'il a encore touché la barre (80e). Tout le monde est en confiance et apporte sa qualité individuelle au collectif. C'était important que De Sciglio et Aouar jouent, parce qu'ils n'avaient pas joué depuis longtemps".

"Je savais qu'une heure c'était bien, ils auraient pu aller un petit peu plus loin mais au moins ils sont prêts pour les joutes futures, parce qu'il n'y a pas que le match à Paris dimanche, il y a quatre matches d'affilée maintenant en douze jours et je ne les ferai pas avec un seul onze de départ. C'était bien que Moussa (Dembélé) ait ses trente minutes, il le mérite, et Léo (Dubois) qui n'a pas démérité, ni Caqueret. Ça a permis au petit Rayan (Cherki)de jouer et d'avoir une grosse occasion et une malchance où il a été salement puni", a conclu le technicien français.

Au micro de Telefoot, Rudi Garcia avait déjà réagi à chaud : "La nouvelle moins bonne c'est l'expulsion de Cherki, j'ai trouvé les deux cartons rouges très sévères. On a obtenu ce qu'on était venus chercher à savoir une victoire. Elle aurait pu être plus large car on a eu beaucoup d'occasions et on aurait été bien inspirés de mettre plus de buts. Mais je n'oublie pas non plus que Metz aurait pu mener 1-0 sans le penalty arrêter par Anthony Lopes. On est satisfaits, on voulait absolument rester sur le podium et profiter des confrontations directes de ce week-end",