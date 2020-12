Metz-Lyon (1-3) - Lyon en patron à Metz

Net vainqueur du FC Metz en clôture de cette 13e journée de Ligue 1, l'OL monte sur le podium, à une semaine de défier le PSG.

Malgré une première frayeur avec un penalty concédé d'entrée mais arrêté par Lopes, a maîtrisé son sujet sur la pelouse du et enchaîne une quatrième victoire consécutive en pour monter sur le podium.

Des Lyonnais qui se montrent dangereux dès les premières secondes, mais Houssem Aouarne peut armer sa frappe dans la surface, et est finalement repris par la défense messine. Malmenés dans ces premières minutes, les hommes de Frédéric Antonetti vont pourtant obtenir un penalty sur leur première incursion, Opa Nguette étant pris en sandwich par Marcelo et De Sciglio. Une opportunité d'ouvrir le score anihilée par Anthony Lopes, qui capte la tentative au sol de Boulaya.

Une opportunité dont Metz ne se relèvera pas. A peine dix minutes plus tard, Toko Ekambi lancé sur la droite de la surface centre en retrait pour Depay, qui ouvre le score d'une belle frappe à ras de terre dans le petit filet opposé (0-1, 17e).

Lyon domine et se procure plusieurs situations, à l'image de ce coup-franc joué par le même Memphis à destination d'Aouar, dont la reprise s'envole. Plus rien ne sera marqué avant la pause.

Et malheureusement pour le suspens, la réaction messine attendue n'aura pas lieu. Au contraire, c'est Toko Ekambi qui est à la conclusion d'une superbe action collective rhôdanienne (0-2, 47e).

Metz tente de mettre le pied sur le ballon et de proposer du jeu, tandis que Lyon essaie surtout de bien défendre pour exploser ensuite en contre. Tactique payante une dizaine minutes plus tard quand la projection lyonnaise permet à Lucas Paqueta, peut-être le meilleur joueur de la soirée, de servir Toko Ekambi pour le doublé (0-3, 60e). Déjà le septième but de l'ancien sochalien cette saison en .

Farid Boulaya s'offre tout de même la réduction du score pour sauver l'honneur, trompant enfin Anthony Lopes dans cette rencontre. Une réalisation depuis l'entrée de la surface après un bon travail une nouvelle fois d'Opa Nguette (1-3, 75e).

Metz pousse pour tenter d'y croire, mais s'expose à nouveau aux fulgurances des hommes de Rudi Garcia, qui trouvent la barre par l'intermédiaire d'un Toko Ekambi décidément très en vue. Une bonne préparation avant le déplacement sur la pelouse du PSG, dimanche prochain.

Un match terminé par deux expulsions. D'abord John Boye côté messin pour un bras dans le visage de Marcelo sur un corner offensif. Rayan Cherki ensuite quelques minutes plus tard, qui après avoir frappé sur Oukidja sorti à sa rencontre, marche sur le genou du portier de Metz, le contraignant à sortir sur blessure.