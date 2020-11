Lyon, Une prolongation de Garcia ? Aulas dit non pour le moment

Une prolongation de Rudi Garcia à ? Aulas répond et pour le cacique rhodanien, le nouveau contrat du coach de l'OL est loin d'être à l'ordre du jour.

Lyon : Aulas ne retiendra pas Depay cet été, mais le fera cet hiver

"C'est un sujet qu'on a souvent abordé. J'ai dit qu'on ne prendra pas position d'ici la fin de la saison. (...) Ce n'est pas d'actualité pour le moment", a confié le boss de l'OL dans l'émission Top of the Foot.

"On se réunira au 31 décembre. J'espère qu'on sera premiers à cette époque-là, pour pouvoir envisager les choses de manière différente", a aussi répondu Jean-Michel Aulas, qui affirme que son coach sait où il en est sur ce dossier.

