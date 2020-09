OL, Garcia : "On n'a pas d'excuse"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a poussé un coup de gueule contre ses joueurs après la contre performance face à Lorient.

L'Olympique Lyonnais n'avance pas en . Tenu en échec sur la pelouse de Lorient, l'OL compte six points en cinq matches de championnat et pointe à une triste douzième place au classement. Et les Gones peuvent même s'estimer heureux de repartir avec le point du match nul de Bretagne, tant cela semblait inespéré au vu de la physionomie du match et sans un exploit individuel de Léo Dubois. En conférence de presse après la rencontre, Rudi Garcia a poussé un énorme coup de gueule contre ses joueurs dont la performance face au a été très insuffisante.

"On ne peut pas se contenter de ce point. On n'a pas fait un bon match. La première période a été insignifiante, je la prends pour moi. Je me suis trompé de composition d'équipe et de système. Par contre, en deuxième, on n'a pas fait mieux que 1-1. On a fait une erreur sur le but qu'on encaisse. On a fait trop peu. C'est le latéral droit qui marque. Dans les relations, dans l'investissement individuel pour le collectif, ce que je souligne fortement cet an-ci, c'est trop peu. C'est encore deux points de perdus. C'est encore un départ diesel qui ne me convient pas du tout", a expliqué Rudi Garcia.

"On a fortement besoin de gagner contre l'OM"

"On n'a pas d'excuse. Ce n'est pas plus le mercato que les décisions défavorables. On doit avoir plus de points. Jusqu'à aujourd'hui, le contenu a été bon. Aujourd'hui, il a été correct, juste en deuxième période. S'il suffit, pour ne pas perdre contre , de jouer à douze derrière pour prendre des points, ça ne va pas du tout. Je ne l'explique pas. Il va falloir qu'on se prépare à enfin gagner. C'est pas logique de faire trois nuls sur les quatre derniers matches. Ce n'est pas satisfaisant du tout. Il faut regarder les choses en face, se les dire et corriger le tir", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

Rudi Garcia ne baisse pas les bras et veut rebondir contre l'OM : "On va continuer à travailler, à montrer aux joueurs qu'on peut faire plus simple et avec plus de mouvement. Mais on a besoin que le mercato se termine et qu'il se termine avant Marseille pour préparer au mieux le match parce qu'on a fortement besoin de le gagner. On ne peut pas préparer Marseille avec des joueurs et puis au dernier moment ils ne sont pas sur la feuille de match".

Après la rencontre, au micro d'OL TV , Rudi Garcia a reçu le soutient de son président, Jean-Michel Aulas : "Rudi Garcia fait un bon travail. On a fait une finale de la , demi-finale de la , demi-finale de la Champions League. On a un budget conséquent. J’ai toute confiance en lui et Juninho pour redresser l’OL cette saison". L'entraîneur de l'OL va tout de même vite devoir obtenir des résultats, sous peine d'être menacé.