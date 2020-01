OL - Garcia : "C'est bon pour la confiance"

L'entraîneur rhodanien s'est montré satisfait de la prestation de ses joueurs, larges vainqueurs de Bourg-en-Bresse en coupe ce samedi (0-7).

s'est largement imposé ce samedi à Bourg-en-Bresse pour son entrée en lice en , grâce notamment à un doublé de son buteur Moussa Dembélé. Un succès qui fait du bien aux hommes de Rudia Garcia, qui espèrent bien lancer la nouvelle année après une première partie de saison compliquée.

"Les joueurs ont fait le travail de manière professionnelle. Il n'y a pas eu de suffisance, a estimé l'entraîneur après le coup de sifflet final. J'ai bien aimé l'entrée des jeunes. Beaucoup de satisfactions. Notre première période a été difficile en raison d'un trop gros déchet technique de notre part et de l'intensité et le pressing de l'adversaire. J'étais plutôt content de notre manière de réagir."

L'article continue ci-dessous

Garcia s'est également réjoui de la performance de son attaquant, pour qui plusieurs rumeurs font état d'un possible départ au mercato. "Moussa Dembélé, dont les rumeurs de départ sont infondées et pour lesquelles le président s'est exprimé, a marqué deux buts et frappé sur le poteau. Et deux autres joueurs offensifs ont marqué. C'est bon pour la confiance tout comme le fait que nous ayons marqué sept buts. J'ai bien aimé aussi l'entrée et la performance des jeunes."

Parmi ces jeunes, Rayan Cherki, grand espoir de la formation lyonnaise, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club en marquant le 7e et dernier but de la rencontre à 16 ans et 140 jours.

Les Lyonnais ont désormais rendez-vous avec Brest ce mercredi au Parc OL en quarts de finale de Coupe de la ligue (18h45), avant un déplacement à samedi pour la reprise du championnat (17h30).