OL, Garcia : "Je ne peux pas faire jouer tous les matches à Cherki"

L’entraineur lyonnais, Rudi Garcia, a assuré qu’il comptait protéger au mieux sa jeune pépite Rayan Cherki.

Rayan Cherki a fait parler de lui samedi dernier à l’occasion du match de Coupe contre Nantes (4-3). Du haut de ses 16 ans, le prodige lyonnais a marqué deux buts et offert deux passes décisives. Il ne fallait pas plus pour l’élever au rang de future star. Le jeune Gone est maintenant attendu pour confirmer. Mais, il se peut que son coach le remette de nouveau sur le banc, et ne l’utilise qu’avec parcimonie lors des prochaines sorties.

En conférence de presse ce lundi, Rudi Garcia a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de griller son joyau. Pour lui, il est important de rester prudent et ne pas demander trop à un élément qui ne compte qu’une poignée de matches en pro. « Je n'ai pas attendu les blessures de Memphis et Jeff pour faire jouer Rayan, a-t-il déclaré. Mais je ne peux pas leur demander de jouer tous les matches. Ce serait dangereux pour son intégrité, à son âge. Il a une carrière à faire, ce serait dangereux de ma part. Faire éclore nos jeunes fait partie des paramètres. »

"@rayan_cherki ? Des joueurs ambidextre à ce point là c'est très rare. Il est très bien entouré et très bien éduqué. C'est un joueur intelligent, qui écoute. Si il continue à travailler il fera la carrière qu'il mérite" #OLLOSC — Olympique Lyonnais (@OL) January 20, 2020

« Ne pas faire croire à Cherki qu’il est déjà l’un des meilleurs de la planète »

Garcia a assuré qu’il a l’expérience avec des talents surdoués, de même que Gérard Houllier, l’un des dirigeants du club. « Il (Gérard Houiller) a eu ça aussi avec Steven Gerrard, qu'il a fait débuter à 17 ans. Il a joué 15 matches, puis 25, et ensuite il a fait des saisons entières. J'ai fait pareil avec Eden Hazard, a-t-il rappelé. Il faut regarder, voir comment se comporte le joueur et faire attention. (...) Je pense que Rayan est très bien entouré, il est poli, à l'écoute. On n'est pas comme ça sans un entourage de qualité. Si on continue tous à lui dire qu'il fera la carrière qu'il mérite s'il continue à travailler. Le danger c'est de lui faire croire qu'il est déjà un des meilleurs joueurs de la planète. »

Enfin, et tout en clamant qu’il va le ménager, Garcia n’a pas manqué de féliciter une nouvelle fois Cherki pour sa prestation éblouissante contre les Canaris : « Sur Rayan, j’ai aimé son match dans l’ensemble. Ses courses défensives, ses retours. Il a vu qu'en défendant et en jouant collectif, ça ne l’empêche pas d’être décisif et de faire un très bon match ». Un discours laudateur auquel s’est joint Martin Terrier, qui avait profité d’une des passes de Cherki pour renouer avec les buts à La Beaujoire. « C’est un très bon joueur. Je suis impressionné par sa maturité, a lâché l’ancien strasbourgeois. Il est assidu, à l’écoute. Je m’entends très bien avec lui, même en dehors du terrain. Je suis très content pour lui. Il est à l’écoute, c’est ce qui fait sa force ».