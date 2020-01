Nantes-OL (3-4), le phénomène Cherki guide l’OL vers les 8es

Malgré une fin de match délicate, l’OL a pris le dessus sur Nantes lors de son 16e de Coupe. Une victoire qui porte la signature du jeune Cherki.

Entre deux clubs de , on s’attendait à une empoignade disputée. Cependant, pendant les trois quarts du temps, il n’y a pas eu match à La Beaujoire ce dimanche. L’Olympique Lyonnais a pris la mesure de son rival du jour et si l’écart au tableau d’affichage était minime au coup de sifflet final c’est uniquement parce que les Gones se sont reposés sur leur large acquis. La victoire était donc méritée et son principal protagoniste aura été un jeune de 16 ans, le très prometteur Rayan Cherki.

Cherki, bourreau des Canaris

Dire que l’éclosion de ce jeune formé à l’OL était totalement inattendue serait exagéré au vu de ce qu’il avait déjà entrevoir lors de ses précédentes sorties en pro, mais aussi tout ce qu’il a démontré dans sa catégorie d’âge. Mais, comment ne pas être subjugué par la qualité de sa prestation ? Evoluant sans le moindre complexe, alors qu’il honorait seulement sa deuxième titularisation chez les pros, il a illuminé la partie par sa classe. Et aussi par son efficacité.

C’est simple ; Cherki a transformé en or tout ce qu’il a touché. À commencer par le premier ballon qu’il a reçu, à la 1e minute de jeu. Servi dans la surface, il a dribblé Alban Lafont avant de conclure avec beaucoup de sang-froid. Les Canaris avaient à peine eu le temps de se ressaisir après cette ouverture du score, qu’il leur en plantait un second, à la réception d’une passe en retrait de Bertrand Traoré. 10 minutes jouées à peine et déjà un doublé. Après s’être régalé dans le costume du buteur, le prodige rhodanien a endossé celui de passeur.

L’OL a joué avec le feu

A la 37e minute, et alors que le score était de 2-1 suite à l’ouverture du score nantaise par l’intermédiaire de Renaud Emond, Cherki a servi Martin Terrier pour le troisième but lyonnais. Ce dernier n’a pas manqué l’offrande, alors qu’à la 8e minute il avait manqué de réussite en touchant le poteau. Après l’ex-Strasbourgeois, c’est Moussa Dembélé qui a profité de l’altruisme du héros du jour. L’avant-centre de l’OL s’est aussi fait pardonner pour un geste loupé, à savoir un pénalty non converti deux minutes auparavant (67e). Plus précisément, c’est Alban Lafont qui l’a détourné, en partant du bon côté.

En marquant le 4e but, les Lyonnais pensaient s’être totalement mis à l’abri. Cherki croyait aussi ne plus avoir besoin de multiplier les prouesses. Mais, une fin de match totalement à l’envers des Rhodaniens a redonné du suspense à la partie. En l’espace de trois minutes (83e et 86e), et grâce aux réalisations de Louza et de Simon, les locaux ont recollé à un but. Après avoir joué le feu, et concédé notamment une dernière opportunité de Touré (97e), l’OL a mis un point d’honneur à resserrer le verrou et à valider sa qualification.