Lyon, Garcia veut protéger Cherki

Rudi Garcia estime que son jeune joueur va être porté aux nues et que c'est à lui de le protéger.

Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL vainqueur de en 16es de finale de la , s'est exprimé dans des propos relays par l'AFP au terme du match, se montrant globalement satisfait :

"On voulait être en huitièmes et surtout ne pas faire de prolongation, parce que dans moins de 72 heures, on doit jouer la demi-finale de (mardi, contre ), un match très important. Chaque minute de sommeil gagnée pour les joueurs sera importante. Ce soir, c'était bien pour le spectacle. Je suis assez content de ce que j'ai vu. J'ai pu coacher aussi comme je voulais, sortir des joueurs importants pour ne pas trop les exposer. C'est une soirée où pratiquement tout est au vert, même si je ne peux que déplorer les deux derniers buts.", a confié le coach de Lyond ans des propos relayés par l'AFP.

Garcia a également évoqué Rayan Cherki, double buteur et double passeur samedi : "Rayan Cherki, on sait que c'est un garçon qui a les capacités pour être décisif. Bien sûr que ça, ça m'a plu. Bien sûr que mon rôle c'est aussi d'abaisser les niveaux parce que tout le monde va le porter aux nues [...] Ce qui m'a plu à moi, c'est son jeu collectif avec les autres ce soir, l'intelligence de ses choix de jeu, et ses courses défensives. S'il continue comme ça, il pourra continuer à progresser".