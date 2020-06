OL, Garcia : "Il faut qu'on sache quand on va jouer"

L'entraîneur de Lyon a demandé à avoir une date au plus vite pour la finale de la Coupe de la Ligue et le huitième de Ligue des champions.

Contrairement à la majorité des clubs français, la saison de l'Olympique Lyonnais n'est pas terminée. Le club rhodanien a encore la finale de la , face au PSG, à jouer ainsi qu'un huitième de finale retour de contre la . L'OL a repris l'entraînement en début de semaine et se prépare pour ces échéances très importantes. En conférence de presse, Rudi Garcia a confirmé qu'après une période d'arrêt aussi longue, il faudra faire attention et se préparer au mieux en limitant les risques.

"On revient avec beaucoup d’enthousiasme et d’envie, on a trouvé le temps très long ces trois derniers mois. On est encore sur des groupes de 10 à l'entraînement donc ce n'est pas du vrai football mais au moins on est ensemble, on se voit, on se parle. Si on peut garder cet enthousiasme pour la suite. Ce serait bien qu'on sache quand on va jouer... L'UEFA communiquera le 17 juin je crois pour la C1, mais j'aimerais bien connaître la date de la finale de Coupe de la Ligue. C'est une demande que je fais. Donnez nous une date qu'on puisse se préparer. Si on peut la jouer avec une partie de nos supporters ce serait top. Et comme l'a dit le président on planche sur un tournoi au Groupama Stadium. On a anticipé cette reprise. Trois mois, pour les corps des joueurs, c'est un arrêt inédit, sauf en cas de blessure", a expliqué l'entraîneur de l'OL.

"On va y aller petit à petit, et comme on doit encore ne pas dépasser des groupes de 10 pendant au moins deux semaines, on va remettre doucement les joueurs à niveau. On a ensuite une semaine de stage à Evian pour la 4e semaine de reprise normalement. On laissera quelques jours de break début juillet a priori, avant de reprendre un sprint final de trois semaines avant la reprise de la compétition. Le gros problème, c'est donc les amicaux pour le moment. Ca sera contre des équipes françaises, voire des ou de l'Ecosse, des championnats qui ont arrêté. On va devoir être inventifs et intelligents pour arriver en forme au huitième de finale retour de C1 contre la Juventus avec un déficit de 12 matchs en terme de rythme. Si on veut être européens la saison prochaine, il nous reste deux compétitions: la finale de la Coupe de la Ligue, et la Ligue des champions", a ajouté le technicien français.

"On ne peut pas jouer qu'avec des jeunes"

Rudi Garcia est heureux de pouvoir compter sur les retours de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, blessés de longue date : "Depay et Reine Adélaïde ? On pensait ne plus les revoir cette saison mais finalement ils seront prêts, même s'ils auront eu un très long moment sans compétition. (...) Pour le reste des joueurs, on continue à mener des tests physiques, ce qu'on veut c'est reprendre progressivement. Pour l'instant les vedettes c'est les docteurs. J'espère qu'on pourra bientôt refaire des entraînements normaux".

"Un manque de leader dans le vestiaire ? Il faut du leadership. On va avoir le retour de Memphis qui est important de ce point de vue, mais on a un groupe très jeune n'oublions pas. Il est normal que les joueurs aient besoin de progresser sur l'exigence. Après l'état d'esprit est bon, c'est l'essentiel. Le leadership il en faut dans une équipe, en général ce sont les plus expérimentés qui l'amènent", a ajouté l'entraîneur de .

Enfin, Rudi Garcia a indiqué compter sur les jeunes formés au club, sans non plus vouloir leur mettre trop de pression : "Est-ce que je compte sur les jeunes ? Il suffit de regarder depuis octobre ce que j’ai fait et vous aurez votre réponse. Rayan et Maxence ont fait leurs débuts avec moi et ils n'ont pas joué que 5 minutes L'académie travaille très bien. L'OL doit former des joueurs capables de jouer la Ligue des champions, pas seulement la . Après on ne peut pas jouer qu’avec des jeunes non plus. Pour Melvin je pense que c’est trop tôt, il y a beaucoup de concurrence à son poste, il doit s’acquérir. Amine c’est différent, il jouait déjà avec le groupe pro avant sa blessure. Pour Pierre (Kalulu), j'espère qu'il va décider de rester chez nous. Je ne serais pas aussi catégorique que Juninho sur son poste de latéral droit, mais j'espère déjà qu'il va faire le bon choix".