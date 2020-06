Conseil d'Etat, Ligue 1, Coupe d'Europe, OL... Aulas balaye les sujets chauds

Le président de l'Olympique Lyonnais a profité de la présence des journalistes, suite à la présentation de Tino Kadewere, pour vider son sac.

Jean-Michel Aulas a été en première ligne ces dernières semaines, demandant à maintes et maintes reprises de revoir la décision concernant l'arrêt de la saison en . Ce mardi, le Conseil d'Etat, saisi par l'OL, et Amiens, a entériné la décision concernant le classement de la et l'arrêt de la saison, mais suspendant les relégations. Présent en conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Tino Kadewere, Jean-Michel Aulas a ensuite évoqué l'actualité de son club et a commenté la décision du Conseil d'Etat, maintenant qu'il reste confiant concernant les chances de l'OL d'être européen la saison prochaine.

"C'est vrai que la finale de la peut nous ouvrir les portes de l'Europa League, maintenant sans être prétentieux on va jouer aussi notre huitième retour de C1 contre la Juve. On sait que les quarts et les demies se joueront ensuite sur un match sec, donc les possibilités de qualification en C1 existent toujours (il faudra la gagner, ndlr). Les matchs qui arrivent vont être décisifs (...) Un seul club en Europe est encore en lice en , en féminine et en Ligue des champions. (...) C'est avec plaisir qu'on va jouer les matchs qui restent, et c'est l'opportunité pour les joueurs de démontrer, s'ils sont solidaires de l'OL, que quel que soit le combat, on va au bout", a expliqué Jean-Michel Aulas.

"Nous nous battons pour nous relancer"

L'article continue ci-dessous

"Je regardais dernièrement le ranking UEFA: le PSG est 7e, le deuxième qui est dans les 20 premiers c'est l'OL, après il y a , l'OM et Saint-Etienne. Nous n'avons que cinq clubs dans les 100 premiers au ranking UEFA. Si vous comparez par rapport aux autres nations, vous aurez compris qu'on est dans une situation ubuesque. Elle fait pleurer les gens passionnés de foot, comme je le suis. Si je regarde le ranking UEFA sur dix ans, nous faisons avec le PSG presque 60% des points UEFA pour la France. Alors est-ce normal qu'on nous empêche de jouer pour nous préparer à la Ligue des champions?", a ajouté le président de l'OL.

Plus d'équipes

Jean-Michel Aulas a analysé la décision du Conseil d'Etat : "Vous le savez le CE est l'organisme le plus élevé. Le juge considère aussi qu'on s'est arrêté trop tôt. Il a dit que la décision d'arrêter n'était pas une décision d'Etat, mais une décision de la Ligue. C'est important. Ca entraînera certainement un certain nombre de réactions, de nouvelles demandes. Cela peut entraîner un certain nombre de conséquences juridiques. (...) Beaucoup parlent d'intérêt général et d'intérêt particulier, alors je vais répondre à Didier Quillot: je pourrais répondre l'inverse de ce qu'il a dit, vu que la fin de la saison va coûter des centaines de millions d'euros aux clubs".

Le président de l'OL a rassuré sur la situation du club malgré une possible absence de Coupe d'Europe : "Nous avons depuis 23 ans fait en sorte d'être en Coupe d'Europe chaque année, personne n'avait réussi en France. On nous prive d'une nouvelle participation de manière anormale, alors que nous avons l'habitude de bien finir le championnat, donc oui il y a une inquiétude. Une inquiétude générale, mais nous nous battons pour nous relancer. C'est pour cela que Juni, que Bruno sont là, que nous avons une équipe compétitive. Nous allons continuer d'investir, notre équipe va s'améliorer, nous allons investir sur les joueurs, sur les infrastructures. (...) On a bien travaillé et on va continuer. Nous sommes confiants pour l'avenir. Peut-être que nous ne jouerons pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, mais c'est encore possible. Et si ce n'est pas le cas nous avons des ressources".