OL, Juninho fait le point sur le mercato : "Si les joueurs ne sont pas heureux, ils doivent partir"

Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a fait un long point sur le mercato estival, promettant des départs, et espérant conserver Memphis Depay.

Septième de , l'Olympique Lyonnais sera vraisemblablement privé de la saison prochaine, mais pourrait disputer la en cas de victoire en finale de la . La présence européenne ou non de l'OL aura forcément un impact sur l'effectif des Gones la saison prochaine ainsi que sur le mercato estival. Présent en conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Tino Kadewere, Juninho a longuement évoqué le mercato estival et a mis un coup de pression aux joueurs.

"Il faut changer l'équilibre de l’équipe, l’état d’esprit. Si les joueurs ne sont pas contents d’être là il faut qu’ils partent, la saison n'a pas été idéale et on veut faire quelque chose de meilleur l'an prochain (...) C’est juste une analyse de ma part, j’ai le droit de la faire. On a un effectif qui a beaucoup de qualité, on parle depuis un moment mais on n'a pas réussi à créer l’état d'esprit idéal et on a laissé passer des points à la maison qui nous auraient permis de ne pas terminer septièmes", a martelé le directeur sportif de l'OL.

"C’est une équipe où il y a un manque de leader dans l’effectif, on discute par rapport à ça, l’année dernière en arrivant j’ai rencontré certains joueurs qui n'étaient pas contents d’être là, j’étais surpris. Il y a très peu de joueurs qui peuvent jouer à un niveau plus élevé que le notre. On a discuté avec certains, il y aura des départs et des arrivées, l’état d’esprit c’est fondamental, ceux qui ne seront pas contents vont partir", a ajouté le Brésilien.

Plus d'équipes

Juninho a évoqué les possibles ventes de ses meilleurs joueurs en raison de l'absence de Coupe d'Europe : "Moussa Dembélé et Houssem Aouar font partie des meilleurs joueurs de l'équipe mais ce sont des cas différents. Pour Houssem on sait que les meilleurs joueurs du club partent à un moment ou l'autre. Moussa a lui fait une bonne saison, il a marqué beaucoup de buts. Si on perd des joueurs de ce niveau-là j'espère qu'on pourra attirer des joueurs du même niveau. En défense, on a fini la saison avec trois centraux, je pense qu'on a besoin de monde".

"Si Memphis sent qu'il y a un projet derrière, ça peut aider à le garder"

L'article continue ci-dessous

Le directeur sportif espère conserver Memphis Depay : "Quand tu perds ta grande star sur blessure à un an et demi de la fin de son contrat, c’est compliqué. Memphis est très important pour nous, on a envie qu’il reste et on a commencé à parler d’une prolongation. Il a repris avec tout l’effectif pour la préparation, j’espère qu’on va pouvoir le prolonger, mais je ne sais pas si on y arrivera. Est-ce que la C1 est un argument pour le garder ? On sait qu’après six mois d’arrêt, les joueurs mettent du temps à récupérer leur forme, mais sur un match il peut nous aider, je pense qu’il sera prêt à jouer contre la même si c’est à Rudi de choisir. Et s’il sent qu’il y a un vrai projet derrière, peut-être oui que ça nous aidera à le garder".

Le Brésilien a aussi parlé de la situation des jeunes du club : "Est-ce qu'il y aura plus de place pour les jeunes ? C'est toujours un débat, c'est toujours la volonté, mais ce n'est pas parce que tu es jeune et que tu viens d'ici que tu dois jouer si tu ne le mérites pas. S'il n'y a pas de Coupe d'Europe ça changera des choses bien sûr, parce qu'il y aura moins de matchs dans la saison et on ne pourra pas avoir un effectif trop élargi. On est aussi en train de finaliser les discussions pour la signature du contrat de Pierre Kalulu, j'espère qu'il va signer rapidement. Je pense qu’on va commencer par l’aligner comme latéral droit s’il signe, donc il faudra discuter avec Rafael et Tete d’un départ. On a fait une proposition importante, il y réfléchit avec son père, j’espère qu’il fera le bon choix".

Enfin, Jean-Michel Aulas a confirmé que l'OL pourrait se renforcer malgré l'absence de Coupe d'Europe : "Ce n'est pas parce que nous avons contesté l'arrêt de la saison que nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait jusqu'à la 28e journée. Il y aura un certain nombre de moyens cet été, on a la chance d'être bien structurés, maintenant le Covid-19 nous aura aussi coûté 100 millions d'euros... Le chiffre d'affaires du groupe était de 268 millions d'euros en mars, nous étions partis pour faire 360 millions de chiffre d'affaire. Mais non, on nous a privé de ces 100 millions d'euros restants. Pour le PSG, c'est 180. Mais eux ont encore d'énormes moyens, tant mieux pour eux. (...) On a encore pas loin de 400 millions d'euros de fonds propres. L'OL est dans une très bonne santé économique. Chez les filles comme les garçons, vous verrez qu'on ne sera pas frileux, qu'on soit en Coupe d'Europe ou non."