OL, Garcia défend le style de jeu de son équipe

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a répondu aux critiques sur le style de jeu de son équipe et à la gestion de certains joueurs.

L'Olympique Lyonnais a débuté l'année 2020 en trombe avec un mois de janvier plus que réussi. Mais depuis quelques semaines, les Gones retombent dans leurs travers et notamment en peinant à marquer des buts comme ce fut le cas face à Amiens la semaine dernière en . En conférence de presse, Rudi Garcia a défendu le style de jeu de son équipe, régulièrement critiqué ces dernières semaines pour son manque d'efficacité offensive mais aussi de fulgurance dans le jeu.

"On n'a pas gagné à et en jouant mal. On gagne plus de matchs quand on joue bien, je suis le premier à le dire. Mais quand on joue autant de matchs rapprochés, on ne peut pas être brillant tout le temps. Est-ce qu'il faut attaquer à tout va et ne pas se qualifier contre l'OM ou être intelligent ? On ne peut pas mettre 3-0 à tout le monde. Les difficultés de notre attaque ? Il faut qu'on soit en capacité d'être aussi bon en attaque rapide qu'en attaque placée. Il faut continuer à travailler", a expliqué le technicien français.

"Il faut que les ballons arrivent devant et il faut donc des leaders techniques. On a joué quatre matchs depuis mon arrivée avec l'effectif dans son ensemble. On a perdu deux de nos leaders techniques sur blessure. Il faut trouver d'autres alternatives. Aouar en est un, peut-être que Guimarães en sera une aussi. Dembélé ? Il faut faire attention à ce qu'il ne se blesse pas. Il pèse psychologiquement sur les défenseurs. Même si Gouiri a participé en , il est différent de Moussa. Avec Toko-Ekambi on a un dévoreur d'espaces", a ajouté Rudi Garcia.

"Quand on n'est pas flamboyant, il faut quand même gagner"

L'entraîneur de l'OL sait qu'il faudra réaliser une série de victoire pour atteindre le podium : "Il faut faire une série. Il faut déjà tout faire pour battre une équipe de qui a un très bon entraîneur. Il faudra être capable de répondre sur le plan athlétique notamment, garder un niveau tactique et technique suffisant. On n'a pas concédé d'occasions contre l'OM, c'est important. Mais on prend encore trop de buts en championnat. Quand on ne peut pas être flamboyant, il faut quand même gagner."

Rudi Garcia a encensé Houssem Aouar après son match face à l'OM : "Il a beaucoup bossé, ses stats montrent qu'il a beaucoup défendu contre l'OM. Il a été au service de l'équipe. Il passe des paliers, j'attends de lui beaucoup de régularité. On peut manquer de carburant quand on joue tous les trois jours. Il faut gérer le temps de jeu des joueurs. Houssem est vraiment sur la bonne voie. Beaucoup de choses sont résolues par Houssem".

L'entraîneur de l'OL a justifié son utilisation de Rayan Cherki : "Je félicite l'équipe de . On est qualifiés dans toutes les compétitions possibles à l'OL. C'est assez inédit en Europe. Quand je suis arrivé, Caqueret et Gouiri étaient dans le groupe pro. Il a fallu faire un état des lieux. Il y a plus de concurrence à certains postes qu'à d'autres. Amine a une grosse concurrence devant. Je lui avais conseillé lors du mercato d'aller chercher du temps de jeu à l'extérieur. Mais la porte n'est fermée pour personne. Qu'il continue à marquer. Depuis le 1er février, il retourne dans la concurrence, il ne doit pas se relâcher. Il faut qu'il soit le plus déterminé possible à l'entraînement et en match".

Enfin, Rudi Garcia a eu un mot sur sa nouvelle recrue brésilienne : "On verra si Bruno Guimarães comprend vite ou pas. Le championnat brésilien n'est pas le championnat français. Sur le plan technique il n'a pas de problèmes. Il est frais. Il devait digérer son retour en avion et le décalage horaire. Il a l'air d'avoir bien récupéré. L'idée c'est d'être juste dans mes choix. Il faut tout prendre en compte: le physique, son intégration dans le jeu."