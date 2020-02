OL, Bruno Guimarães : "Je me sens déjà à la maison à Lyon"

Présenté devant la presse ce jeudi, le milieu offensif brésilien de 22 ans a justifié son choix de rejoindre l'OL et se dit prêt à faire ses débuts.

Bruno Guimarães est enfin arrivé à . Recruté cet hiver par les Gones, le Brésilien vient d'être élu meilleur joueur du tournoi pré-olympique en Amérique du Sud avec la qualification de son pays au bout et va pouvoir débuter sa nouvelle aventure avec l'OL. Arrivé en début de semaine à Lyon, le milieu brésilien a été présenté brièvement devant le public du Parc OL avant la rencontre de face à l' . Ce jeudi matin, l'Olympique Lyonnais a présenté sa nouvelle recrue, le milieu de terrain brésilien, Bruno Guimarães, en conférence de presse. Le milieu de terrain est heureux de rejoindre l'OL.

En préambule, Jean-Michel Aulas a introduit le jeune milieu brésilien : "C'est une affaire compliquée parce qu'il s'agit d'un futur très grand joueur. C'est déjà l'un des meilleurs jeunes brésiliens. C'était une opération importante pour l'OL parce que c'est lui qu'on avait ciblé en priorité. On avait décidé de faire le maximum sur le mercato d'hiver, je crois que ça a été le cas. Il faut une structure économique forte, c'est le cas de l'OL. pour moi, pour être bon sur le plan sportif, il faut être bon sur le plan économique".

Juninho a ensuite dressé son profil : "Dès le premier match, j'ai toujours été impressionné par son talent, par sa capacité à être propre au milieu. C'était déjà une priorité l'été dernier avec Sylvinho. L'année dernière son équipe a gagné pour la première fois une compétition internationale. Il a eu une formation de futsal, c'est un paramètre que j'aime beaucoup. On a pas encore une équipe qui maîtrise l'adversaire, on pense aussi souvent aux saisons suivantes, donc j'ai demandé au président de réfléchir à faire venir Bruno. C'est un milieu de terrain complet, capable de jouer devant la défense, en huit, à deux au milieu, seul, c'est un joueur assez complet. Bien sûr, c'est sa première saison, il arrive au mois de février, ça va demander de l'adaptation. C'est un nouveau pays, ce n'est pas pareil de jouer au milieu ici, mais j'espère qu'il va s'intégrer le plus vite possible et être disponible rapidement pour Rudi Garcia et pourquoi pas dès dimanche".

"Je suis au bon endroit pour ma carrière"

Bruno Guimarães a ensuite prononcé ses premiers mots et est heureux de jouer à l'OL : "Cela a été une décision difficile, j'avais d'autres clubs intéressés, mais c'est une décision assumée. Je suis heureux d'avoir pris cette décision et de venir aider l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Je vous promets de m'adapter rapidement ici. Je pense que Juninho a été le premier responsable de ma venue. Il a parlé à tout le monde dans mon entourage. J'ai trouvé en face de moi quelqu'un de très sincère, il m'a offert un beau projet de carrière, il y a d'autres jeunes qui veulent également avancer dans leur carrière. Je pense être au bon endroit".

"Pas trop dur d'avoir refusé l'Atletico ? J'ai le passeport espagnol, mais ça a été un choix difficile, mais bon. Je remercie l'Atletico, , les autres clubs intéressés, mais ici il y a beaucoup de Brésiliens, je suis déjà en train de m'adapter. Je me sens déjà à la maison ici. C'était une décision mûrement réfléchie. L'enthousiasme autour de mon arrivée est normal. Je suis jeune, j'ai déjà remporté des titres collectifs et individuels alors que j'ai 22 ans. Je sens cet enthousiasme, je remercie les supporters pour cela. Je suis heureux, je suis prêt. Bien évidemment, je veux aller sur le terrain et donner le meilleur de moi-même", a ajouté le milieu offensif.

"Je suis un joueur versatile, j'aime avoir le ballon, je peux jouer à n'importe quelle position au milieu de terrain. Je peux apporter beaucoup avec le ballon, avec ma qualité de passe. J'ai suivi la , j'ai vu plusieurs matches au , je voyais beaucoup de matches, c'est un championnat très difficile qui va vite. Comme Juninho l'a dit il y a beaucoup de pression et c'est un championnat rapide, j'espère m'adapter rapidement ici. J'ai déjà pu discuter avec les nombreux Brésiliens qui sont ici. Mes idoles ? J'ai toujours aimé Ronaldinho, Zidane, aujourd'hui il y a Toni Kroos, Pogba, Modric, De Bruyne, des grands joueurs du milieu de terrain, il y en a tellement", a conclu Bruno Guimarães.