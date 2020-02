OL, Marcelo demande pardon aux supporters

Le défenseur de Lyon a évoqué sa relation avec les supporters du club rhodanien et leur a demandé pardon.

Je t'aime, moi non plus. La relation entre Marcelo et les supporters de l'Olympique Lyonnais n'a pas été un long fleuve tranquille. Chahuté par ses propres supporters, le défenseur brésilien a mal réagi et s'est emporté envers certains d'entre eux à l'aéroport à Lisbonne, mais aussi après la rencontre face à Leipzig, avant de venir s'expliquer avec eux quelques semaines plus tard. Un départ du défenseur de 32 ans a même été évoqué, mais finalement, les choses se sont arrangées.

Redevenu titulaire depuis la mi-décembre, Marcelo est revenu sur sa relation avec les supporters de l'Olympique Lyonnais en conférence de presse, présentant de nouveau ses excuses publiquement : "J'ai eu un geste au Groupama Stadium. Il ne me représente pas. Je le regrette, je demande encore pardon. Mais ce n'était pas le vrai Marcelo. J'ai perdu le contrôle, mais qui ne l'a pas fait ? Est-ce que j'ai pensé à partir? Oui à un moment. J'étais touché, j'y ai pensé, ça m'a traversé l'esprit. Mais Dieu m'a parlé et a pris la bonne décision. Je veux conduire à la meilleure place, j'ai un contrat et je veux le respecter. Si on me dit de partir, on discutera. Mais je veux profiter de ces bons moments".

"Qui sait si nous n'allons pas fêter un titre tous ensemble dans quelques semaines"

"Je me sens bien, après tout ce qui s'est passé. Je crois que j'ai progressé comme joueur et personne. J'ai beaucoup appris à aborder des situations difficiles que chacun peut rencontrer dans sa vie. J'ai grandi en tant qu'être humain, père et joueur. Les choses ne vont pas bien parfois, on passe par des moments de doute. Je suis bien en ce moment, je veux profiter au maximum de ces bons moments. Il faut persévérer quand ça ne va pas", a ajouté le défenseur central.

"Pendant un long moment j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup pensé. Je suis chrétien, on apprend à pardonner même quand on n'est pas coupable, on ferme la porte à la haine et la vengeance. C'est ce que j'ai fait. Je n'avais pas prémédité mon geste. Dieu m'a parlé. Ce geste est un geste de pardon, il a mis fin à beaucoup de choses. Je suis heureux, je suis dévoué, je respecte tous ces gens. Je veux profiter de ce bon moment. Qui sait si nous n'allons pas fêter un titre dans quelques semaines?", a conclu Marcelo au sujet des supporters.

Le défenseur brésilien croit encore à la présence de l'OL sur le podium : "Le podium ? C'est possible si on fait une bonne série de victoires. On a besoin de le faire. Nos difficultés à domicile ? C'est difficile de vous expliquer ça. Nous avons disputé plusieurs matchs où on a bien joué, c'est difficile de maintenir ce niveau de jeu, même à la maison. On joue sur quatre tableaux différents. On sait que le championnat est très important pour nous, avec l'objectif de terminer sur le podium. Contre , ce sera important de gagner. Si on gagne, on sera plus proches du podium".