OL - Garcia confirme le forfait de Lopes, Toko Ekambi dans le groupe

L'entraîneur rhodanien espère que ses joueurs poursuivront sur leur lancée ce dimanche contre Toulouse (15h) pour continuer à se rapprocher du podium.

Rudi Garcia s'est présenté en conférence de presse ce vendredi, à deux jours d'une rencontre importante pour ses joueurs, à domicile contre une équipe de qui reste sur dix défaites consécutives en championnat (dimanche, 15h). Septièmes à sept points de Rennes et du podium, les Lyonnais voudront confirmer l'embellie de début d'année et continuer de se rapprocher du podium.

La dynamique de son groupe, l'adversaire, le mercato... l'entraîneur rhodanien a fait le point.

Lopes forfait, Tatarusanu aligné

"Antho Lopes sera forfait. Il s'est fait une contusion à l'épaule à l'entraînement d'hier. Tatarusanu devrait jouer dimanche."

Toko Ekambi dans le groupe

"Karl Toko Ekambi sera dans le groupe ce week-end. Il a fait son premier entraînement collectif hier (jeudi). C'est plus simple pour lui d'arriver dans un groupe qualifié pour la finale, qui tourne bien. C'est une vrai satisfaction de l'avoir recruté."

La dynamique positive

"Le break a fait du bien à tout le monde. On est beaucoup mieux physiquement. Il faut cela dure, c'est le plus important. Tous les joueurs veulent jouer les grands matchs et ils se doivent d'être très bons jusqu'à ces grands matchs.

"2020 démarre bien pour le moment. On est en retard de points. On doit battre Toulouse ce dimanche, c'est un match piège. Il faut faire attention aux joueurs qui jouent beaucoup. On a plus de confiance individuelle donc une confiance collective accrue. Mes joueurs sont très concentrés. On joue un peu mieux, on l'a montré à et à ."

Son adversaire du week-end : le TFC

"Il ne faut pas sous-estimer notre adversaire. On veut prendre trois points. On ne peut pas être satisfaits de notre classement. On doit gagner les matchs à domicile. Avec notre 12ème homme, on sera bien plus fort. On est tous conscients que l'on doit faire mieux. C'est à nous de le montrer dimanche."

Le mercato

"Tino Kadewere devrait s'engager dans les prochaines heures. C'est un bon joueur à fort potentiel. Il faut qu'il poursuive comme cela au Havre. On est également sur Guimaraes, on attend de voir. On devrait également conserver Lucas Tousart, c'est une bonne nouvelle. Il devrait être prêté chez nous sur la deuxième partie de saison."